Σε συνεχή λειτουργία τέθηκε πλέον η ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ Κρήτης και Αττικής, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιμών αποδοχής συστήματος (SAT) από τον ανάδοχο του έργου, σε συνεργασία με την Ariadne Interconnection και τον ΑΔΜΗΕ.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, η διασύνδεση εισέρχεται σε φάση συνεχούς λειτουργίας για τους επόμενους δύο μήνες, ακολουθώντας μια πορεία προς τη εμπορική εκμετάλλευση του έργου. Το έργο χαρακτηρίζεται ως το μεγαλύτερο και πιο σύνθετο εγχείρημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που έχει κατασκευαστεί στην Ελλάδα μέχρι σήμερα.

Υπενθυμίζεται ότι το προηγούμενο τρίμηνο πραγματοποιήθηκε επιτυχώς η μεταφορά φορτίων ηλεκτρικής ενέργειας από και προς την Κρήτη σε διάφορα επιχειρησιακά σενάρια. Παράλληλα, υλοποιήθηκαν κρίσιμες δοκιμές αντοχής, επιβεβαιώνοντας τη μέγιστη μεταφορική ικανότητα του συστήματος και τη δυνατότητα αμφίδρομης ροής ενέργειας υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας.

Ενεργειακή επάρκεια και σταδιακή κατάργηση ρυπογόνων μονάδων

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ενημέρωση, το έργο εξασφαλίζει πλέον την ενεργειακή ασφάλεια για όλες τις περιφερειακές ενότητες της Κρήτης. Σταδιακά, η ανάπτυξη αυτή θα επιτρέψει την απενεργοποίηση των ρυπογόνων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής του νησιού, οδηγώντας σε σημαντική βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και στην προώθηση της ενεργειακής μετάβασης.

Με την ασφαλή και αδιάλειπτη τροφοδοσία των καταναλωτών της Κρήτης χωρίς την ανάγκη λειτουργίας τοπικών σταθμών παραγωγής, τα ηλεκτρικά δεδομένα του νησιού θα ενταχθούν πλήρως στο ενιαίο μοντέλο αγοράς ηλεκτρισμού που εφαρμόζεται στο ηπειρωτικό δίκτυο. Ταυτόχρονα, θα τερματιστεί το «υβριδικό μοντέλο» που εφαρμόστηκε προσωρινά στην Κρήτη από το 2021, μέχρι την ολοκλήρωση της διπλής διασύνδεσής της μέσω Αττικής και Πελοποννήσου.

Χρηματοδότηση και εθνική σημασία του έργου

Η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Αττικής αποτελεί επένδυση υψηλής εθνικής σημασίας και υλοποιήθηκε με συγχρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ (ΕΣΠΑ 2014-2020), καθώς και από το πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» του ΕΣΠΑ 2021-2027, με συνολικό προϋπολογισμό που ανέρχεται στα 535,5 εκατ. ευρώ.