Η Εθνική ΗΠΑ ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της AmeriCup που γίνεται στη Νικαράγουα. Οι Αμερικανοί νίκησαν με 105-93 τις Μπαχάμες στην παράταση. Ο Φράνκο Μίλερ με τρίποντο, δύο δευτερόλεπτα για το τέλος έστειλε το ματς σε έξτρα πεντάλεπτο, αλλά εκεί οι ΗΠΑ έδειξαν χαρακτήρα.

Πρώτος σκόρερ ο Ζακ Όγκαστ με 28 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ ο Γκραντ του Παναθηναϊκού είχε 11 πόντους με 7 ασίστ. Ο Ρέινολντς του Αμαρουσίου τελείωσε με 10 πόντους και 3 ριμπάουντ. Από την πλευρά των ηττημένων ο Μίλερ είχε 29 πόντους.

Επόμενος αντίπαλος για τις ΗΠΑ η Ουρουγουάη, ενώ οι Μπαχάμες κοντράρονται με τη Βραζιλία.

Τα δεκάλεπτα: 25-26, 41-46, 64-65, 84-84, 105-93 (παρ.)

ΗΠΑ (Σίλας): Έντι, Σμιθ 7, Σμαρτ 3 , Ράμσεϊ 6 (5 ασίστ), Γκάλογουεϊ 14 , Γκραντ 11 (7 ασίστ), Ρέινολντς 10, Μπέικερ 9, Όγκαστ 28 (7 ριμπάουντ), Κούλεϊ 4, Κάβανο 13 (14 ριμπάουντ)

Μπαχάμες (ΝτεΜάρκο): Μίλερ 29 (6/12 τρίποντα), Μπριτζγουότερ 19, Μόμπλεϊ 18 (10ριμπ.), Χάντερ 14, Μπούροους 8, Σμιθ 5 (7 ριμπ.), Κλαρκ 7 ασίστ, Ντέιβις, Μπάστιαν, Ντέιμς, Ίνσορντ