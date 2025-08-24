Φτιάχνουμε την παραδοσιακή Μικρασιάτικη συνταγή για φανουρόπιτα με 9 υλικά.
Υλικά
- 1 κούπα σπορέλαιο
- 3 κούπες αλεύρι (που φουσκώνει μόνο του)
- 1 κούπα ζάχαρη
- 1 κούπα φυσικό χυμό πορτοκάλι
- 1 κουταλάκι γλυκού σόδα
- 1/2 κούπα καρύδι κομμένο μέτριο
- 1/2 κούπα σταφίδα ξανθή
- 1/2 κουταλάκι γλυκού γαρίφαλο
- 3/4 κουταλάκι γλυκού κανέλα
Εκτέλεση
Βήμα 1ο
Χτυπάμε το λάδι μαζί με τη ζάχαρη μέχρι να λιώσει όσο περισσότερο γίνεται η ζάχαρη. Σε αυτό το μείγμα ρίχνουμε το πορτοκάλι που έχουμε διαλύσει τη σόδα. Συνεχίζουμε το χτύπημα για 3-4 λεπτά. (Σε αυτό το στάδιο αν θέλουμε χρησιμοποιούμε μίξερ)
Βήμα 2ο
Σε ένα μπολ έχουμε βάλει το αλεύρι μαζί με το γαρίφαλο, την κανέλα, το καρύδι και τη σταφίδα Ανακατεύουμε με αναδευτήρα ή με κουτάλι το μείγμα.
Βήμα 3ο
Σε λαδωμένο ταψάκι νούμερο 28 απλώνουμε το μείγμα. Βάζουμε το ταψί σε προθερμασμένο φούρνο στους 160-170 βαθμούς, ανάλογα τον φούρνο(ψήνεται και σε αντίσταση και σε αέρα) για 40-60 λεπτά. Αφήνουμε τη φανουρόπιτα να κρυώσει και μετά την κόβουμε.
Πηγή: vita