Στο επίκεντρο νέας ενδελεχούς έρευνας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) βρίσκονται έξι ανήλικοι, 13 και 14 ετών, για την πρόσφατη σειρά πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν στον Δήμο Ερέτριας στην Εύβοια.

Ειδικά κλιμάκια της υπηρεσίας από την Αθήνα διεξάγουν έρευνες στην περιοχή, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, προκειμένου να ρίξουν φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασαν οι φωτιές. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το eviathema.gr, οι αρχές έχουν ήδη καλέσει για κατάθεση πέντε αγόρια και ένα κορίτσι, μαζί με τους κηδεμόνες τους. Μεταξύ των παιδιών φέρονται να είναι αδέλφια, καθώς και ανήλικοι αλλοδαπής καταγωγής. Η έρευνα εστιάζει στον εντοπισμό των υπευθύνων για τα πολλαπλά μέτωπα που προβλημάτισαν την Πυροσβεστική Υπηρεσία το τελευταίο διάστημα.

Στο πλαίσιο των ερευνών, εξετάζεται και οπτικοακουστικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, το οποίο ενδέχεται να προσφέρει κρίσιμα στοιχεία για την υπόθεση. Πηγές της Πυροσβεστικής διευκρινίζουν, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση είναι ανεξάρτητη από την προηγούμενη έρευνα του Αυγούστου, που αφορούσε πυρκαγιά στην Αμάρυνθο και είχε οδηγήσει στον εντοπισμό οκτώ ανηλίκων ως φερόμενων δραστών εμπρησμών. Μέχρι στιγμής, οι προσαγωγές των έξι ανηλίκων δεν έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, με την υπόθεση να ακολουθεί την προβλεπόμενη από τον νόμο δικαστική οδό.