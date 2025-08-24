Συνέβη κι αυτό στην Εύβοια που τόσα έχει υποφέρει από τις πυρκαγιές τα τελευταία χρόνια, με αγνώστους να κλέβουν νερό από τις δεξαμενές δασοπυρόσβεσης, σύμφωνα με καταγγελία του ειδικού συμβούλου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων, Μπάμπη Τσώκου.

Όπως είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στο evima.gr, «μετά από περιπολία που έκανα, προκειμένου να ελέγξω τις δεξαμενές νερού, που έχει τοποθετήσει ο Δήμος σε διάφορα σημεία για τις ανάγκες δασοπυρόσβεσης, έμεινα έκπληκτος, όταν έφτασα στον Άγιο Αθανάσιο, καθώς η δεξαμενή ήταν άδεια και η βάνα που έχει, ήταν ανοιχτή. Αυτό σημαίνει, πως κάποιος χρησιμοποίησε το νερό για άλλη χρήση». «Δυστυχώς, δεν υπάρχει σωτηρία. Δεν ξέρω ποιος χρειάστηκε νερό, απλά οι δεξαμενές είναι καθαρά και μόνο Δασοπυρόσβεσης» πρόσθεσε.

Ο κ. Τσώκος έβαλε στο «κάδρο» των ευθυνών για το πρωτοφανές συμβάν, κτηνοτρόφους και κυνηγούς που κινούνται στην περιοχή, απευθύνοντας του έκκληση «να μην χρησιμοποιούν το νερό από τις δεξαμενές πυρόσβεσης, καθώς εάν προκύψει συμβάν με φωτιά, δεν θα υπάρχει νερό για την κατάσβεση και θα είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι». Σύμφωνα δε με πληροφορίες που επικαλείται το evima.gr, ανάλογο περιστατικό έγινε χθες 23 Αυγούστου στη δεξαμενή δασοπυρόσβεσης που έχει τοποθετηθεί στην Καμαρίτσα από τον Δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων, όταν ιδιώτης πήρε νερό, για να ποτίσει… το περιβόλι του.