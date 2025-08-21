Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική περιοχή στη θέση Μαούνης, κοντά στην Ιστιαία Ευβοίας

. Η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης και έχει θέσει σε συναγερμό τον μηχανισμό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν το έργο των δυνάμεων κατάσβεσης.

Από την πρώτη στιγμή, κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις από τη Λίμνη, το Μαντούδι και την Ιστιαία, ενώ στο σημείο συνδράμουν δυνάμεις και από τη Χαλκίδα και τη Φθιώτιδα. Η επιχείρηση ενισχύεται διαρκώς, με τα εναέρια μέσα να δίνουν καθοριστική μάχη για τον περιορισμό της εξάπλωσης των φλογών. Συγκεκριμένα, επιχειρούν ελικόπτερα και αεροσκάφη τα οποία πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού, προσπαθώντας να περιορίσουν το μέτωπο.

Ενισχυμένες δυνάμεις στην πυρόσβεση στη Βόρεια Εύβοια

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στην περιοχή επιχειρούν συνολικά 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων από την 4η και την 20ή ΕΜΟΔΕ, δέκα πυροσβεστικά οχήματα, πέντε αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Επιπλέον, στη μάχη της κατάσβεσης συμμετέχουν υδροφόρες των ΟΤΑ για την ενίσχυση της υδροδότησης στο δύσβατο, αγροτοδασικό ανάγλυφο της περιοχής.

Οι αρχές παραμένουν σε ύψιστη επιφυλακή ενώ, όπως τονίζεται από το συντονιστικό όργανο, η προσπάθεια επικεντρώνεται στο να παραμείνει η φωτιά μακριά από κατοικημένες περιοχές. Όπως επεσήμαναν αξιωματούχοι, «η κατάσταση είναι κρίσιμη και απαιτείται προσοχή και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων».