Ο Σεπτέμβριος καθιερώνεται πλέον ως ο «έξυπνος» μήνας για διακοπές στην Ελλάδα. Όπως αναφέρει το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, οι διεθνείς αφίξεις αναμένεται να παρουσιάσουν αύξηση 4,7% τον Σεπτέμβριο και 4,8% τον Οκτώβριο.

Παρόλο που ο Αύγουστος θεωρείται παραδοσιακά ο μήνας των διακοπών, ολοένα και περισσότεροι επιλέγουν να ταξιδέψουν τον Σεπτέμβριο. «Οι τιμές πέφτουν, πράγμα αναμενόμενο. Οι καλύτερες διακοπές είναι από τη δεύτερη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου μέχρι και τον Οκτώβριο, όταν ο καιρός παραμένει καλός. Αντίθετα, τον Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο οι τιμές είναι υψηλές παντού», αναφέρουν ταξιδιώτες.

Ο Σεπτέμβριος αποδεικνύεται ιδανικός μήνας για διακοπές, με ζεστές θάλασσες και ευχάριστες θερμοκρασίες, προσφέροντας στους τουρίστες οικονομικότερες και πιο ήρεμες εμπειρίες, μακριά από τον συνωστισμό του Αυγούστου. Παράλληλα, η αύξηση των διεθνών αφίξεων επιβεβαιώνει ότι η τουριστική περίοδος επεκτείνεται δυναμικά και μέσα στο φθινόπωρο. «Πράγματι, βλέπουμε πως ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος είναι δυνατοί μήνες για την Αθήνα, καθώς εκτός από τους τουρίστες που κατευθύνονται προς τα νησιά, υπάρχει και σημαντική παρουσία επαγγελματιών, καθώς φιλοξενούνται συνέδρια και άλλες επαγγελματικές εκδηλώσεις», επισημαίνει ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Αττικής και Αργοσαρωνικού.

Ο Σεπτέμβριος κερδίζει σταθερά έδαφος ως μήνας διακοπών, και για τους ξένους επισκέπτες. Οι προβλέψεις για τις αφίξεις από το εξωτερικό είναι ιδιαίτερα αισιόδοξες. Σύμφωνα με το ΙΝΣΕΤΕ, ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων σε διεθνείς πτήσεις εμφανίζεται αυξημένος κατά 4,7% τον Σεπτέμβριο και 4,8% τον Οκτώβριο σε σχέση με το προηγούμενο έτος, γεγονός που αναμένεται να φέρει ακόμα περισσότερους τουρίστες στην Ελλάδα. Με ελκυστικότερες τιμές, ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και αυξημένη παρουσία ξένων επισκεπτών, ο Σεπτέμβριος παγιώνεται ως μήνας διακοπών, δίνοντας ουσιαστική παράταση στο ελληνικό καλοκαίρι.