Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποίησε η Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής στις περιοχές του Ιλίου και της Πετρούπολης, το βράδυ της Πέμπτης 21 Αυγούστου. Στόχος της δράσης ήταν η πρόληψη και η αντιμετώπιση τροχονομικών παραβάσεων, ενισχύοντας έτσι το αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες και τη συμμόρφωση στους κανόνες οδικής κυκλοφορίας.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν συνολικά 161 στοχευμένοι έλεγχοι σε οδηγούς οχημάτων. Αποτέλεσμα αυτών ήταν η βεβαίωση 59 παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:

Οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας

Μη χρήση προστατευτικής ζώνης

Μη χρήση κράνους από οδηγούς δικύκλων

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της ελέγχου

Η αστυνομική επιχείρηση οδήγησε επίσης στη αφαίρεση 11 αδειών κυκλοφορίας και 19 αδειών οδήγησης, ενώ ακινητοποιήθηκαν 11 οχήματα που κρίθηκαν επικίνδυνα ή μη σύννομα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους διανομείς καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου εντοπίστηκαν οδηγοί δίκυκλων οι οποίοι «στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης», γεγονός που θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τόσο τους ίδιους όσο και τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου.

Σύμφωνα με πηγές της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛΑΣ), «παρόμοιες επιχειρησιακές δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση», στοχεύοντας στην αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας και τον περιορισμό των παραβατικών συμπεριφορών στο οδικό δίκτυο της Αττικής.