Φωτιά σε κατάστημα εστίαση στη Σεβίλλη της Ισπανίας έβαλε ένας 50χρονος, ο οποίος το είχε επισκεφθεί με τον γιο του και είχαν παραγγείλει δύο σάντουιτς, επειδή του είπαν ότι τους είχε τελειώσει η μαγιονέζα.

Το πρωτάκουστο περιστατικό σημειώθηκε στο κατάστημα Las Postas. Παραγγέλνοντας στον υπάλληλο, ο 50χρονος τον ρώτησε, αν είχαν μαγιονέζα, με εκείνον να του απαντά ότι είχε τελειώσει. Στη συνέχεια, ο 50χρονος ρώτησε και έναν δεύτερο εργαζόμενο, αλλά έλαβε την ίδια απάντηση. Φανερά εκνευρισμένος, έφυγε από το κατάστημα, αλλά επέστρεψε λίγο αργότερα κρατώντας ένα δοχείο με βενζίνη. Ένα βίντεο από κάμερα ασφαλείας δείχνει τον 50χρονο να ρίχνει βενζίνη στον πάγκο του καταστήματος και στη συνέχεια να ανάβει φωτιά. Ο πάγκος άρχισε αμέσως να καίγεται, την ώρα που πελάτες και μέλη του προσωπικού απομακρύνονταν.

Παρόλα αυτά, οι υπάλληλοι κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά με έναν πυροσβεστήρα, προτού αυτή επεκταθεί. Ο 50χρονος τράπηκε σε φυγή, ωστόσο συνελήφθη λίγο αργότερα και μεταφέρθηκε σε Κέντρο Υγείας για να του περιποιηθούν τα ελαφρά εγκαύματα που είχε υποστεί στα χέρια του. Από το συμβάν υπέστησαν ελαφρείς τραυματισμούς τρία άτομα, ενώ στον 50χρονο ασκήθηκε δίωξη για εμπρησμό, έκθεση σε κίνδυνο και πρόκληση υλικών ζημιών.