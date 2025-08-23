Η σχέση του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ με το Παλάτι υπήρξε τα τελευταία χρόνια ταραχώδης, γεμάτη αποκαλύψεις, συνεντεύξεις και δημόσιες κόντρες. Ωστόσο, βρετανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι το τελευταίο διάστημα «παράθυρο επικοινωνίας» φαίνεται να έχει ανοίξει ανάμεσα στο ζευγάρι και τον βασιλιά Κάρολο, ενισχύοντας τα σενάρια περί μερικής επιστροφής τους στη βασιλική οικογένεια.

Σύμφωνα με πηγές, η κατάσταση της υγείας του Καρόλου, αλλά και η ανάγκη για μια πιο ενωτική εικόνα του Στέμματος, ίσως οδηγήσουν σε ένα άτυπο «πάγωμα» της έντασης. Δεν λείπουν, βέβαια, οι φωνές που επιμένουν ότι το χάσμα με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ παραμένει αγεφύρωτο, καθιστώντας κάθε επιστροφή εξαιρετικά δύσκολη.

Η Μέγκαν και ο Χάρι φροντίζουν πάντως να κρατούν το ενδιαφέρον αμείωτο: από τα τηλεοπτικά projects τους μέχρι τις δημόσιες εμφανίσεις, η σχέση τους με το Παλάτι παραμένει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα παγκοσμίως.

Το ερώτημα, λοιπόν, παραμένει: θα ξαναδούμε τον Δούκα και τη Δούκισσα του Σάσεξ σε επίσημη βασιλική τελετή ή οι δρόμοι έχουν οριστικά χωρίσει;