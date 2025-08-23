Ο Ολυμπιακός, επικράτησε με 2-0 του Αστέρα AKTOR και μπήκε με το «δεξί» στη νέα σεζόν και τη Stoiximan Superleague.

Γιαζίτισι και Ελ Κααμπί, «λύτρωσαν» τους Πειραιώτες και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, παρουσιάστηκε ικανοποιημένος. Ο Βάσκος τεχνικός, μίλησε μετά την αναμέτρηση, κάνοντας ιδιαίτερη «μνεία» στον μεγάλο πρωταγωνιστή, Γιουσού Γιαζίτσι!

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

Για το γκολ του Γιαζίτσι: «Το βλέπω αλλιώς, θα έπρεπε να τον είχα βάλει βασικό από την αρχή».

Για τη ρήξη χιαστού του Τούρκου: «Είναι αλήθεια. Πριν από 9 μήνες τραυματίστηκε στο γήπεδο του Αστέρα Τρίπολης, στην πρώτη του συμμετοχή, στην πρώτη του προσπάθεια να βοηθήσει την ομάδα. Και να, τώρα τα κατάφερε. Ήταν για 9 μήνες έξω. Σήμερα όμως απέδειξε ποιος πραγματικά είναι και ότι έχει όλες τις προϋποθέσεις για να μπορεί να παίξει».

Για τα ματς κόντρα σε «κλειστές» άμυνες: «Δεν θα είναι καθόλου εύκολο, δεν είναι εύκολο όταν παίζεις απέναντι σε τέτοιες ομάδες οι οποίες έχουνε τόσο καλή άμυνα, δεν θα είναι καθόλου εύκολο να προσπαθήσεις να τις αντιμετωπίσεις. Γιατί απέναντί μας έχουμε 11 παίκτες οι οποίοι παίζουν πολύ αποτελεσματικά. Αυτό που έχουν να κάνουν. Ξέρουμε τι να περιμένουμε από αυτούς και το κάνουνε πάρα πολύ καλά.

Και για αυτό για μας δεν είναι καθόλου εύκολο να βρούμε αυτή τη λύση. Σήμερα η λύση βρέθηκε με το σουτ του Γιαζίτζι, ο οποίος άνοιξε το σκορ. Και για αυτό είμαστε σήμερα εδώ χαμογελαστοί, όμως το παιχνίδι θα μπορούσε κάλλιστα να έχει τελειώσει 0-0 και τώρα να ήμασταν με τελείως διαφορετικοί ατμόσφαιρα εδώ, με τελείως διαφορετικό πρόσωπο. Ωστόσο, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε πάντα είναι να βρίσκουμε τον τρόπο, να βρούμε τον τρόπο να αντιμετωπίζουμε αυτά τα παιχνίδια που ξέρουμε πως θα υπάρχουν».