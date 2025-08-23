Από τις 25 Αυγούστου 2025, οι Ηνωμένες Πολιτείες καταργούν το αποκαλούμενο καθεστώς de minimis, το οποίο μέχρι πρότινος επέτρεπε την αδασμολόγητη είσοδο εμπορευμάτων αξίας έως 800 δολαρίων. Η απόφαση αυτή προκαλεί ήδη σοβαρές αναταράξεις στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού και κυρίως στο ηλεκτρονικό εμπόριο μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ.

Τα εθνικά ταχυδρομεία μεγάλων χωρών της ΕΕ όπως η Ισπανική Correos, η Γαλλική La Poste και η Γερμανική Deutsche Post DHL αναστέλλουν ή περιορίζουν σημαντικά τις αποστολές πακέτων προς ΗΠΑ και Πουέρτο Ρίκο, ιδίως για αντικείμενα μικρής αξίας – δηλαδή αυτά που αποτελούσαν μέχρι σήμερα τον κορμό των διασυνοριακών αγορών από e-shops.

Η επιβολή νέων δασμών από 80 έως και 200 δολάρια ανά προϊόν, ακόμη και για προϊόντα μικρής αξίας, εκτοξεύει το κόστος για τον τελικό καταναλωτή. Επιπλέον, η απαίτηση για επιπλέον τελωνειακούς ελέγχους οδηγεί σε καθυστερήσεις και αύξηση του χρόνου παράδοσης.

Παράλληλα, επιβάλλεται και πρόσθετος δασμός 15% για προϊόντα από την ΕΕ, γεγονός που μεταφράζεται σε αύξηση πληθωριστικών πιέσεων εντός των ΗΠΑ. Αν και οι αποστολές μεταξύ ιδιωτών και για αντικείμενα έως 100 δολάρια παραμένουν επιτρεπτές, οι εταιρικές αποστολές γίνονται πιο ακριβές και πολύπλοκες.

Η απότομη επιβάρυνση του κόστους στις μικρές αποστολές –που αποτελούν βασικό εργαλείο για μικρές επιχειρήσεις και καταναλωτές– ενδέχεται να ενισχύσει τον δομικό πληθωρισμό στις ΗΠΑ. Ο περιορισμός των εισαγωγών φθηνών ευρωπαϊκών προϊόντων ενδέχεται να στρέψει τους καταναλωτές σε πιο ακριβές εγχώριες λύσεις, ωθώντας τις τιμές προς τα πάνω.

Επιπλέον, η διατάραξη της εφοδιαστικής αλυσίδας και η ανάγκη προσαρμογής των διαδικασιών από πλευράς μεταφορικών εταιρειών (ιδίως των ταχυδρομείων) εντείνει το χάος στη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα.

Η κίνηση αυτή θεωρείται από πολλούς οικονομολόγους ως ένα ακόμη μέτρο προστατευτισμού από την πλευρά των ΗΠΑ, που όμως κινδυνεύει να έχει παρενέργειες τόσο εντός όσο και εκτός των αμερικανικών συνόρων.