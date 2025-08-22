Έχει περάσει μία εβδομάδα από την υποδοχή με τιμές που επεφύλαξε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα. Ακολούθησαν συναντήσεις με Ευρωπαίους ηγέτες και φωτογραφίες υψηλού κύρους, με τον Λευκό Οίκο να μιλά για «πρόοδο» στο ουκρανικό. Ωστόσο, η πραγματικότητα παραμένει αμετάβλητη: Η Ρωσία συνεχίζει να βομβαρδίζει και να εξαπολύει επιθέσεις με drones εναντίον αμάχων, ενώ ο Πούτιν δεν δείχνει καμία πρόθεση να τερματίσει τον πόλεμο.

Η σύνοδος κορυφής Ρωσίας–Ουκρανίας, με τη συμμετοχή Τραμπ, που η Ουάσιγκτον είχε αφήσει να εννοηθεί πως θα μπορούσε να γίνει μέχρι το τέλος της εβδομάδας, μοιάζει σήμερα «όνειρο θερινής νυκτός», σύμφωνα με το CNN.

Στη Μόσχα, ο Σεργκέι Λαβρόφ ηγείται της τακτικής παρεμπόδισης, αξιοποιώντας παλαιά σοβιετικά τεχνάσματα. Κατηγόρησε μάλιστα τους συμμάχους των ΗΠΑ ότι υπονομεύουν την «πρόοδο» της Αλάσκας, επιβεβαιώνοντας την πρόθεση του Κρεμλίνου να κερδίσει χρόνο, ώστε η φθορά στο μέτωπο να φέρει στρατιωτικά κέρδη.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι – σύμφωνα με το CNN – εγκλωβισμένος μεταξύ της ανάγκης να κατευνάσει τον Τραμπ και της άρνησης να αποδεχθεί μια «δηλητηριασμένη ειρήνη» με παραχωρήσεις στο Ντονμπάς, εξακολουθεί να κινείται σε τεντωμένο σχοινί. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, από την άλλη, επιχείρησαν στον Λευκό Οίκο να αποσπάσουν τον Τραμπ από την τροχιά του Πούτιν, αλλά το σχέδιό τους για μελλοντικές εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία παραμένει ασαφές και, χωρίς τη σύμπραξη των ΗΠΑ, ανεφάρμοστο.

Ο Τραμπ αλλάζει στάση για να ταιριάξει με αυτή του Πούτιν

Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός πρόεδρος φάνηκε να αλλάζει ρητορική. Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα επέκρινε τον Τζο Μπάιντεν ότι δεν επέτρεψε στην Ουκρανία να «ανταποδώσει», συγκρίνοντας τον πόλεμο με μια ομάδα που διαθέτει μόνο άμυνα και όχι επίθεση. Παρότι ο ίδιος στο παρελθόν είχε αντιταχθεί σε πλήγματα εντός ρωσικού εδάφους, τώρα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο.

Παράλληλα, ο Λαβρόφ υποβάθμισε τις πιθανότητες συνάντησης Πούτιν – Ζελένσκι, θέτοντας προϋποθέσεις που καθιστούν μια τέτοια προοπτική απίθανη στο άμεσο μέλλον. Ο Ρώσος ΥΠΕΞ υπογράμμισε ότι η Μόσχα θα πρέπει να έχει λόγο σε οποιαδήποτε μελλοντικά σχήματα ασφαλείας, απορρίπτοντας τις ευρωπαϊκές προτάσεις ως «μάταιες».

Παρά την αισιοδοξία που έδειξε ο Τραμπ νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, πλέον δηλώνει ότι «σε δύο εβδομάδες θα ξέρουμε αν υπάρχει περιθώριο συμφωνίας». Μέχρι τότε, η ουκρανική κρίση παραμένει σε αδιέξοδο – με τον Πούτιν να κερδίζει χρόνο και τον Τραμπ να αναζητεί διέξοδο μεταξύ σκληρής ρητορικής και αμφίσημων μηνυμάτων.