Η κορυφαία διπλωμάτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) προειδοποίησε να μην πιεστεί η Ουκρανία να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία ως μέρος μιας μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας.

Μιλώντας στην πρώτη της συνέντευξη από τότε που οι ηγέτες της ΕΕ συμμετείχαν στις ειρηνευτικές συνομιλίες του Ντόναλντ Τραμπ με την Ουκρανία στο Λευκό Οίκο, η Κάγια Κάλλας δήλωσε στο BBC ότι το να αφήσουμε τη Ρωσία να κρατήσει τα ουκρανικά εδάφη είναι «μια παγίδα στην οποία ο Πούτιν θέλει να πέσουμε».

Η περιοχή του Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία αποτελεί από καιρό αντικείμενο διαμάχης με τη Ρωσία, με τη στρατιωτική επιθετικότητα να αναγκάζει 1,5 εκατομμύριο Ουκρανούς να εγκαταλείψουν τις εστίες τους την τελευταία δεκαετία.

Η Ουκρανία έχει απορρίψει συστηματικά την παραχώρηση του Ντονμπάς στο Κρεμλίνο με αντάλλαγμα την ειρήνη, αν και ο Τραμπ τόνισε την ανάγκη για «ανταλλαγή εδαφών».

Η Κάλλας, η οποία έχει συμπεριληφθεί στη «λίστα καταζητούμενων» του Κρεμλίνου, μίλησε επίσης εκτενώς για «αξιόπιστες και ισχυρές» εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία. Παραδέχτηκε ότι δεν υπήρχαν πολλά «συγκεκριμένα μέτρα» για μια αποτρεπτική δύναμη σε αυτό το στάδιο των διαπραγματεύσεων.

«Η ισχυρότερη εγγύηση ασφάλειας είναι ένας ισχυρός ουκρανικός στρατός», είπε, υπογραμμίζοντας τη σημασία της θέσπισης εγγυήσεων που «δεν είναι μόνο στα χαρτιά». Είπε ότι εναπόκειται στα κράτη μέλη της «συμμαχίας των προθύμων» να καθορίσουν ακριβώς τι μπορούν να συνεισφέρουν και ότι δεν είναι ακόμη σαφές με ποια ιδιότητα θα λειτουργούν αυτές οι δυνάμεις.

Ηγέτες από βασικές χώρες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Φινλανδίας, συναντήθηκαν με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι για συνομιλίες στο Λευκό Οίκο την περασμένη εβδομάδα, λίγες ημέρες μετά την υποδοχή του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν από τον Τραμπ σε στρατιωτική βάση στην Αλάσκα.

Στη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας, η Κάλλας δήλωσε ότι ο Πούτιν πήρε «όλα όσα ήθελε» και ότι αυτό θα επηρεάσει το ενδιαφέρον του για τη διαπραγμάτευση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

«Έλαβε μια τόσο θερμή υποδοχή και ήθελε να μην επιβληθούν κυρώσεις, κάτι που επίσης πέτυχε. Ο Πούτιν απλώς γελάει, δεν σταματά τις δολοφονίες, αλλά τις αυξάνει», δήλωσε η Κάλλας. «Ξεχνάμε ότι η Ρωσία δεν έχει κάνει ούτε μία παραχώρηση».

Πρόσθεσε ότι η ΕΕ είχε καταρτίσει το 19ο πακέτο κυρώσεων για να πιέσει τον Ρώσο ηγέτη να προχωρήσει σε περαιτέρω συζητήσεις.

Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ έθεσε την Πέμπτη ένα χρονικό πλαίσιο δύο εβδομάδων για την αξιολόγηση των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

«Θα έλεγα ότι μέσα σε δύο εβδομάδες θα ξέρουμε το ένα ή το άλλο», δήλωσε σε τηλεφωνική συνέντευξη με τον Τοντ Στάρνς, παρουσιαστή του δεξιού μέσου ενημέρωσης Newsmax. «Μετά από αυτό, ίσως θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια διαφορετική τακτική», είπε ο Τραμπ.

Ωστόσο, ο Ζελένσκι εξέφρασε αμφιβολίες για την προθυμία του Πούτιν να συναντηθεί μαζί του. Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους την Πέμπτη, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Agence France-Presse, ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι αποφεύγει την «αναγκαιότητα» της διεξαγωγής συνάντησης μεταξύ των ηγετών των δύο χωρών.

«Τα τρέχοντα μηνύματα από τη Ρωσία είναι, για να είμαι ειλικρινής, ανάρμοστα. Προσπαθούν να αποφύγουν την ανάγκη να συναντηθούν. Δεν θέλουν να τερματίσουν αυτόν τον πόλεμο». Άσκησε επίσης πίεση στους δυτικούς συμμάχους, λέγοντας ότι η Ουκρανία θα ήθελε «να κατανοήσει τη δομή των εγγυήσεων ασφάλειας εντός επτά έως δέκα ημερών».

«Πρέπει να κατανοήσουμε ποια χώρα θα είναι έτοιμη να κάνει τι σε κάθε συγκεκριμένη στιγμή», πρόσθεσε.

Έντεκα διαφορετικές τοποθεσίες στην Ουκρανία χτυπήθηκαν, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί τουλάχιστον ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν περισσότεροι από δώδεκα στην δυτική πόλη Λβιβ, κοντά στα σύνορα με την Πολωνία.

Ευρωπαίοι ηγέτες επανέλαβαν τις απόψεις της ΕΕ και της Ουκρανίας σχετικά με την απροθυμία του Πούτιν να συμμετάσχει σε μια ειρηνευτική συμφωνία.

Ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ δήλωσε ότι ο Πούτιν «σπάνια είναι αξιόπιστος» και ότι είναι σκεπτικός ως προς το ενδεχόμενο ο Πούτιν να συμφωνήσει τελικά σε διμερή συνάντηση με τον Ζελένσκι.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε τον Ρώσο ηγέτη «αρπακτικό και τέρας στην πόρτα μας» και εξέφρασε «μεγάλη αμφιβολία» ως προς την προθυμία του να εργαστεί για την ειρήνη.

Και οι δύο ηγέτες παρευρέθηκαν στις ειρηνευτικές συνομιλίες στο Λευκό Οίκο τη Δευτέρα.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι πρόθυμος να συναντήσει τον Πούτιν «με οποιαδήποτε μορφή», αλλά είπε στους δημοσιογράφους την Πέμπτη ότι δεν υπήρχαν ακόμη ενδείξεις από τη Μόσχα ότι «πραγματικά προτίθενται να συμμετάσχουν σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις».

