Η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την Πέμπτη την προσωρινή αναστολή της έκδοσης θεωρήσεων διαβατηρίων για ξένους οδηγούς φορτηγών, επικαλούμενη ανησυχίες για την οδική ασφάλεια στη χώρα.

Όπως δήλωσε μέσω του X (πρώην Twitter) ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, «Αναστέλλουμε κάθε χορήγηση βίζας εργασίας σε αλλοδαπούς οδηγούς φορτηγών με άμεση ισχύ», τονίζοντας ότι η απόφαση αυτή λαμβάνεται για την προστασία των πολιτών.

Ο ίδιος επεσήμανε ότι «ο αυξανόμενος αριθμός ξένων οδηγών που χειρίζονται μεγάλα φορτηγά με ρυμουλκούμενα στους αμερικανικούς δρόμους θέτει σε κίνδυνο ζωές Αμερικανών και βλάπτει το βιός των αμερικανών οδηγών φορτηγών». Επισήμανε επίσης πως οι εν λόγω κίνδυνοι αφορούν τόσο τη δημόσια ασφάλεια όσο και την οικονομική ευημερία των ντόπιων επαγγελματιών του κλάδου. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Μάρκο Ρούμπιο διατελεί και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας της κυβέρνησης.

Αντιδράσεις και πολιτικό υπόβαθρο της απόφασης

Παρότι ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών δεν προσκόμισε συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία για να στηρίξει τις παραπάνω αιτιάσεις, οι αναφορές του αντανακλούν τη ρητορική του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και της πολιτικής «Πρώτα η Αμερική», η οποία υπογραμμίζει την ανάγκη προστασίας των εθνικών συμφερόντων.

Η κυβέρνηση Τραμπ, άλλωστε, είχε στο παρελθόν υποστηρίξει ότι «πολλοί από τους ξένους επαγγελματίες οδηγούς που εργάζονται στη χώρα δεν μπορούν να μιλήσουν ή να διαβάσουν αγγλικά και δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν σήματα, ούτε να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας». H θέση αυτή προκαλεί ποικίλες αντιδράσεις εντός και εκτός ΗΠΑ, με οργανώσεις μεταναστών και συνδικάτα να κατηγορούν την κυβέρνηση για διάκριση και μεροληψία.