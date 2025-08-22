Δημοφιλή
Στην προπόνηση του Άρη ο Καρυπίδης: «Υποχρεωμένοι να κερδίσουμε για να… ζεστάνουμε τον κόσμο»
Παρουσία του Θεόδωρου Καρυπίδη ολοκλήρωσε ο Αρης την προετοιμασία του για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος κόντρα στον ΝΠΣ Βόλο. Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ βρέθηκε στο Ρύσιο, όπου μίλησε με τους Ρέγες-Ουζουνίδη και παράλληλα είχε την ευκαιρία να κάνει το ίδιο και με αρκετούς από τους ποδοσφαιριστές της ομάδας… «Μετά την απογοήτευση της Ευρώπης, έχουμε υποχρέωση […]
Πένθος στην ΑΕΚ: Έφυγε από τη ζωή ο επί χρόνια φροντιστής της ομάδας, Δημήτρης Μανίτσας
Σε ηλικία 60 ετών πέθανε ο επί χρόνια φροντιστής της ΑΕΚ, Δημήτρης Μανίτσας, «βυθίζοντας» στο πένθος τους «κιτρινόμαυρους».
Τουρνουά Ακρόπολις 2025: Εκτός Σλούκας, Γιάννης Αντετοκούνμπο και Μήτογλου απέναντι στην Ιταλία
Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ιταλία στην τελευταία αναμέτρηση για το Τουρνουά Ακρόπολις 2025, λίγες μέρες πριν συναντηθούν ξανά στην πρεμιέρα του EuroBasket 2025. Οι Ιταλοί προέρχονται από την πρώτη τους ήττα στην προετοιμασία απέναντι στη Λετονία, ενώ η Εθνική μετρά τρεις νίκες και δύο ήττες. Η Εθνική θα παραταχθεί με 13 διαθέσιμους παίκτες. Εκτός αγώνα θα μείνουν οι […]
Φίλαθλοι – φίλαθλοι, γιατί να υπάρχουν φίλαθλοι;
Με εξαίρεση τον αποκλεισμό από την Λέφσκι το 22 όπου ο ΠΑΟΚ ήταν τραγικός και εμφανώς ανέτοιμος, σε όλες τις υπόλοιπες προκριματικές αναμετρήσεις η ομάδα του Λουτσέσκου δεν ήταν ούτε καλύτερη ούτε χειρότερη από τη χθεσινή. Αναφέρομαι φυσικά στη…νεότερη ιστορία του Ρουμάνου στον ΠΑΟΚ, αφού υπάρχει και το 2018. Όπου με δυνατούς αντιπάλους (Βασιλεία – […]
Προφίλ απάτη στο όνομα του Ντιόγκο Ζότα και έβγαλαν 50.000 λίρες
Στις 3 Ιουλίου του 2025 έφυγε από τη ζωή ο ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ, Ντιόγκο Ζότα, μαζί με τον αδελφό του Αντρέ, μετά από αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην επαρχεία Αμόρα της Ισπανίας. Με περίπου έναν μήνα να έχει περάσει απο το γεγονός του ταρακούνησε τον ποδοσφαιρικό και όχι μόνο κόσμο κάποιοι εκμεταλλευτήκαν το όνομά του για να βγάλουν χρήματα. […]