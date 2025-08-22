Παρουσία του Θεόδωρου Καρυπίδη ολοκλήρωσε ο Αρης την προετοιμασία του για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος κόντρα στον ΝΠΣ Βόλο.

Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ βρέθηκε στο Ρύσιο, όπου μίλησε με τους Ρέγες-Ουζουνίδη και παράλληλα είχε την ευκαιρία να κάνει το ίδιο και με αρκετούς από τους ποδοσφαιριστές της ομάδας… «Μετά την απογοήτευση της Ευρώπης, έχουμε υποχρέωση να ξεκινήσουμε με νίκη και να βγάλουμε ένα καλό πρόσωπο, να δείξουμε τις πραγματικές μας δυνατότητες σαν ομάδα και να ζεστάνουμε κόσμο που πικράναμε. Νίκες και επιτυχίες και να πετύχουμε τους στόχους μας», ήταν κάποια από τα λόγια του Καρυπίδη προς τους ποδοσφαιριστές του Άρη, τονίζοντας συνεχώς την ανάγκη της νίκης κόντρα στον Βόλο αφού ο κιτρινόμαυρος οργανισμός… δεν σηκώνει άλλο αποτέλεσμα σε αυτή τη φάση.

Πριν την έναρξη της προπόνησης πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος Αγιασμός…