Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων ένας 54χρονος άνδρας, μετά από εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε στο δάσος της Κοινότητας Χρυσοβίτσας Μετσόβου το μεσημέρι της προηγούμενης μέρας. Ο άτυχος άνδρας καταπλακώθηκε από κορμό οξιάς, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς στη σπονδυλική στήλη και τον θώρακα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 54χρονος εργάζεται στην εμπορία καυσόξυλων ακολουθώντας την παραδοσιακή μέθοδο: χρησιμοποιεί μουλάρια για τη μεταφορά των ξύλων μέσα από δυσπρόσιτες περιοχές του βουνού. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της κοπής οξιάς, όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο κορμός καταπλάκωσε τον ίδιο.

Άμεση κινητοποίηση των Αρχών

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Χρυσοβίτσας, Κώστας Τσαπραλής, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι ο 54χρονος βρισκόταν σε σημείο «όπου δεν λειτουργούν τα κινητά». Παρά τον σοβαρό τραυματισμό του, κατάφερε να επικοινωνήσει με το 112, γεγονός που επέτρεψε την έναρξη επιχείρησης διάσωσης. Η Πυροσβεστική ενημέρωσε άμεσα τον πρόεδρο, ενώ στη συνέχεια κινήθηκαν μέσα στο δάσος για τον εντοπισμό του 54χρονου.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με επτά άνδρες, καθώς και η 5η ΕΜΑΚ, συντονίζοντας την προσπάθεια εντοπισμού και διάσωσης. Λίγο αργότερα, στο σημείο έφτασε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον τραυματία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.