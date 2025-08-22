Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στη θέση Γκορίτσα στον Ασπρόπυργο, όταν ομάδα νεαρών ατόμων, πιθανότατα Ρομά, έκλεισε τον δρόμο σε απορριμματοφόρο και επιτέθηκε στους τρεις εργαζόμενους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πιο σοβαρά τραυματισμένος είναι ο 56χρονος που οδηγούσε το απορριμματοφόρο, ενώ οι δύο συνάδελφοι του έχουν τραυματιστεί, αλλά δεν επιθυμούσαν να πάνε σε νοσοκομείο. Σε ό,τι αφορά τον 56χρονο, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, αλλά εκτός κινδύνου.

Την έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης – Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, έχοντας εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό στην ευρύτερη περιοχή.