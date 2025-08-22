Έναν εφιάλτη βίωσαν δύο νεαροί τουρίστες στο Φαληράκι της Ρόδου, όταν τα ξημερώματα της Τετάρτης 20 Αυγούστου έξι άγνωστοι δράστες τους επιτέθηκαν έξω από μπαρ της περιοχής και τους λήστεψαν.

Νωρίτερα, οι δράστες διαπληκτίστηκαν με τους δύο νεαρούς και στη συνέχεια χτύπησαν και λήστεψαν τον 25χρονο Ελβετό αφαιρώντας από την κατοχή του χρήματα, κάρτες, κινητό και άλλα προσωπικά αντικείμενα, ενώ στη συνέχεια ένας εξ αυτών επιτέθηκε και στον φίλο του, έναν 25χρονο Αυστριακό. Το περιστατικό όπως αναφέρει η «Δημοκρατική», εκτυλίχθηκε περί τη 01:00 στην οδό Ερμού στο Φαληράκι. Ο 25χρονος Ελβετός που διέμενε προσωρινά σε ξενοδοχείο της περιοχής, δέχθηκε επίθεση από την ομάδα των έξι ατόμων. Οι δράστες τον γρονθοκόπησαν και τον κλώτσησαν σε πρόσωπο και σώμα, ρίχνοντάς τον στο έδαφος, πριν του αφαιρέσουν την τσάντα που κρατούσε.

Στο εσωτερικό της τσάντας υπήρχαν χρήματα, τραπεζικές και κρυπτογραφικές κάρτες, κινητό τηλέφωνο, ακουστικά, καθώς και ταυτότητα, δίπλωμα οδήγησης, κάρτα υγείας και κλειδί ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου. Ένας από τους δράστες κινήθηκε στη συνέχεια προς τον 25χρονο Αυστριακό, ο οποίος βρισκόταν μαζί του. Χωρίς καμία πρόκληση, του κατάφερε δύο χτυπήματα στο πρόσωπο και ένα στον σβέρκο, με αποτέλεσμα και ο ίδιος να δεχθεί σωματική κακοποίηση, χωρίς ωστόσο να του αφαιρεθούν αντικείμενα.

Για το περιστατικό σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος έξι αγνώστων για παράβαση του άρθρου 380 του Ποινικού Κώδικα περί ληστείας. Η έρευνα επικεντρώνεται τόσο στην ταυτοποίηση των δραστών, που σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις συνδέονται με προηγούμενο επεισόδιο διαπληκτισμού, όσο και στον εντοπισμό των κλοπιμαίων, ιδιαίτερα των τραπεζικών και κρυπτογραφικών καρτών.

Σημειώνεται, ότι δύο ημέρες νωρίτερα, τα ξημερώματα της Δευτέρας 18 Αυγούστου όταν ομάδα τεσσάρων ανδρών επιτέθηκε σε τρεις νεαρούς Γερμανούς τουρίστες έξω από νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στο Φαληράκι της Ρόδου. Οι δράστες τραυμάτισαν τα θύματα και αφαίρεσαν προσωπικά τους αντικείμενα, ενώ στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.