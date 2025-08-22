Μια δύσκολη ημέρα ξημέρωσε για το πολωνικό χρηματιστήριο, με τον δείκτη WIG 20 να υποχωρεί κατά 2,8%, καθώς η αγορά αντιδρά σφοδρά στην ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών για αύξηση της φορολογίας στον τραπεζικό τομέα. Το μεγαλύτερο πλήγμα δέχθηκε ο τραπεζικός κλάδος, με τις μετοχές να σημειώνουν βουτιά που ξυπνά μνήμες κρίσεων άλλων εποχών.

Η μεγαλύτερη κρατική τράπεζα της χώρας, PKO Bank Polski, υποχώρησε κατά 7%, ενώ η Bank Pekao ακολούθησε με απώλειες 6,53%. Η Dino Polska, αν και εκτός τραπεζικού τομέα, σημείωσε πτώση 6,73%, ενισχύοντας το γενικότερο αρνητικό κλίμα. Σημαντική ήταν και η πτώση της Santander Bank Polska, της θυγατρικής του ισπανικού τραπεζικού κολοσσού, η οποία κατέγραψε απώλειες 4%.

Η αιτία για την αναστάτωση αυτή είναι η πρόταση της πολωνικής κυβέρνησης να αυξήσει τον φορολογικό συντελεστή στις τραπεζικές επιχειρήσεις από 19% σε 30%, μια πολιτική που, όπως δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Γιάροσλαβ Νανεμάν, αποσκοπεί στη χρηματοδότηση της ενίσχυσης της άμυνας της χώρας. «Το Υπουργείο Οικονομικών εκτιμά ότι οι αλλαγές αυτές θα αποφέρουν επιπλέον έσοδα ύψους 6,5 δισ. ζλότι (περίπου 1,5 δισ. ευρώ) το 2026», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Η Πολωνία ακολουθεί ένα μονοπάτι που ήδη έχουν επιλέξει άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ισπανία, η Ιταλία, η Ιρλανδία και το Βέλγιο, αυξάνοντας τη φορολογική επιβάρυνση στις τράπεζες σε μια προσπάθεια να στηρίξουν τις εθνικές οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες.

Ωστόσο, η αντίδραση των αγορών φανερώνει τις ανησυχίες για τη βιωσιμότητα και την κερδοφορία των τραπεζών, αλλά και τις πιθανές επιπτώσεις στην πιστωτική πολιτική και τις επενδύσεις. Οι επενδυτές ανησυχούν πως η αυξημένη φορολόγηση ενδέχεται να περιορίσει τη διάθεση των τραπεζών για χορηγήσεις, σε μια περίοδο όπου η οικονομία της Πολωνίας χρειάζεται σταθερότητα και ανάπτυξη.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι παρόλο που το μέτρο έχει μια ισχυρή δημοσιονομική και γεωπολιτική αιτιολόγηση, ο χρονισμός του και η ξαφνική ανακοίνωση προκάλεσαν σοκ στις αγορές, αφήνοντας ερωτήματα για τη μελλοντική στρατηγική της κυβέρνησης στο πεδίο της οικονομικής πολιτικής.

Σε κάθε περίπτωση, η επόμενη περίοδος αναμένεται κρίσιμη, καθώς θα φανεί αν η αγορά θα απορροφήσει το σοκ ή αν πρόκειται για την απαρχή μιας βαθύτερης αποτίμησης των επιπτώσεων του μέτρου στην πολωνική τραπεζική και επιχειρηματική δραστηριότητα.