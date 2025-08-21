Ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα πανώλης καταγράφηκε στην περιοχή της λίμνης Τάχο στην Καλιφόρνια, όπως ανακοίνωσαν οι υγειονομικές αρχές της κομητείας Ελ Ντοράντο. Ο ασθενής, που διαμένει στην περιοχή, πιστεύεται ότι προσβλήθηκε από το βακτήριο Yersinia pestis μέσω δήγματος μολυσμένου ψύλλου, ενώ έκανε κάμπινγκ στο South Lake Tahoe.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, το άτομο αναρρώνει στο σπίτι του υπό την παρακολούθηση επαγγελματιών υγείας. Οι αρχές προειδοποιούν πως η πανώλη εξακολουθεί να υπάρχει σε αρκετές περιοχές της Καλιφόρνια, ιδιαίτερα σε ορεινές περιοχές όπως η Ελ Ντοράντο, και καλούν τους πολίτες να παίρνουν μέτρα προστασίας όταν βρίσκονται σε υπαίθριους χώρους.

«Είναι σημαντικό να προστατεύουμε τόσο τον εαυτό μας όσο και τα κατοικίδιά μας, ειδικά όταν βρισκόμαστε στη φύση, σε περιοχές με παρουσία άγριων τρωκτικών», τόνισε εκπρόσωπος της Δημόσιας Υγείας της κομητείας.

Η πανώλη μεταδίδεται κυρίως μέσω μολυσμένων ψύλλων ή με άμεση επαφή με μολυσμένα ζώα. Τα πρώτα συμπτώματα εμφανίζονται εντός 14 ημερών από την έκθεση και περιλαμβάνουν πυρετό, ρίγη, κόπωση και διογκωμένους λεμφαδένες.

Παρά τη σοβαρότητά της, η ασθένεια είναι αντιμετωπίσιμη με συνηθισμένα αντιβιοτικά, ενώ σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), καταγράφονται κατά μέσο όρο επτά ανθρώπινα κρούσματα πανώλης ετησίως στις Ηνωμένες Πολιτείες.