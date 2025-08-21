Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν πραγματοποίησαν σήμερα ουσιαστική συνομιλία, εστιάζοντας στις συνεχιζόμενες πρωτοβουλίες για την ειρήνευση στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με ανακοίνωση του Νέου Δελχί.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Μόντι δήλωσε: «Είχα μια πολύ καλή συζήτηση με τον φίλο μου, τον πρόεδρο Μακρόν». Όπως πρόσθεσε ο ίδιος, «ανταλλάξαμε απόψεις για τις προσπάθειες που καταβάλλονται με στόχο την ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων στην Ουκρανία και τη δυτική Ασία», κάνοντας σαφή αναφορά στη Μέση Ανατολή.

Από την πλευρά του, ο Εμανουέλ Μακρόν επικεντρώθηκε στη σημασία της πρόσφατης συνόδου στην Ουάσινγκτον καθώς και στην εξελισσόμενη «κατάσταση στη Γάζα», υπογραμμίζοντας την ανάγκη εξεύρεσης λύσεων στις συνεχιζόμενες εντάσεις της περιοχής.

Ενίσχυση της Στρατηγικής Συνεργασίας Ινδίας – Γαλλίας

Οι δύο ηγέτες επανέλαβαν τη δέσμευσή τους για ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Ινδίας και Γαλλίας, τη στιγμή που το Νέο Δελχί επιδιώκει την περαιτέρω εδραίωση διεθνών συμμαχιών. Το πλαίσιο αυτό αποκτά μεγαλύτερη σημασία, δεδομένης της επιδείνωσης των σχέσεων της Ινδίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο εμπορικό πεδίο.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει με αύξηση των δασμών για τα ινδικά προϊόντα από 25% σε 50%, σε περίπτωση που η Ινδία συνεχίσει να προμηθεύεται πετρέλαιο από τη Ρωσία. Το τελευταίο διάστημα οι αγορές αυτές επέτρεψαν στην Ινδία να εξοικονομήσει δισεκατομμύρια δολάρια, προκαλώντας ανησυχίες στην Ουάσινγκτον, καθώς θεωρούνται σημαντική πηγή εσόδων για τη Μόσχα.

Διπλωματικές Επαφές Νέου Δελχί – Μόσχας

Η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Μόντι και Μακρόν ήρθε σε μια χρονική συγκυρία όπου ο Ινδός υπουργός Εξωτερικών Σουμπραχμανιάμ Τζαϊσανκάρ βρισκόταν στη Μόσχα για συναντήσεις με τον Ρώσο ομόλογό του, Σεργκέι Λαβρόφ. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν κυρίως σε διμερή εμπορικά θέματα, επιβεβαιώνοντας τις σύνθετες διεθνείς ισορροπίες στο σημερινό γεωπολιτικό τοπίο.