Μετράμε αντίστροφα για τη σέντρα του νέου πρωταθλήματος της Super League και ο πρωταθλητής και κυπελλούχος Ολυμπιακός έχει ως αφετηρία για την υπεράσπιση του τίτλου του τον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης το Σάββατο στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Εκτός όμως της ποδοσφαιρικής ομάδας των Ερυθρολεύκων, μια ακόμα ομάδα αρχίζει το δικό της μαραθώνιο με στόχο να προσφέρει και εφέτος ξεχωριστή εμπειρία σε άτομα που το έχουν ανάγκη.

Πρόκειται για την ομάδα που έχει αναλάβει στο φαληρικό γήπεδο τις ακουστικές περιγραφές για άτομα με μειωμένη όραση. Και όλα αυτά χάρις στην πρωτοβουλίας της Ερυθρόλευκης ΠΑΕ να υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με το Πάντειο πανεπιστήμιο πριν από δυόμιση χρόνια.

Μάλιστα από τις 2 Απριλίου του 2023 όπου και έγινε η πρώτη ακουστική περιγραφή στον αγώνα Ολυμπιακού- Άρη, έχουν συνολικά καλυφθεί 59 αγώνες των νταμπλούχων Ελλάδας, όλοι οι εντός έδρας σε πρωτάθλημα, κύπελλο και Ευρώπη με κερασάκι στην τούρτα, τον μοναδικό σε άλλο γήπεδο, αυτό του αξέχαστου τελικού του UEFA Conference League μεταξύ Ολυμπιακού-Φιορεντίνας, στη Νέα Φιλαδέλφεια όπου οι Ερυθρόλευκοι κατέκτησαν τον τίτλο επικρατώντας με 1-0 με το γκολ του Ελ Κααμπί στην παράταση.

Η UEFA που έδωσε ειδική άδεια για το συγκεκριμένο αγώνα, αλλά και για τον τελικό του ευρωπαϊκού Super Cup ένα χρόνο νωρίτερα (και μάλιστα με ακουστική μετάδοση σε δύο γλώσσες ελληνικά και αγγλικά) έχει ήδη συγχαρεί τον Ολυμπιακό για αυτή την πρωτοβουλία.

Η ίδια εφαρμόζει τις ακουστικές περιγραφές για άτομα με μειωμένη όραση μόνο στους τελικούς της ενώ καμία άλλη ομάδα σε όλη την Ευρώπη δεν έχει ως μόνιμη υπηρεσία (σε όλους τους αγώνες της εντός έδρας δηλαδή) τη συγκεκριμένη διαδικασία με τον ΠΣΑΑΠ και τον ΠΣΑΤ να έχουν βραβεύσει τον Ολυμπιακό για αυτή την πρωτοβουλία ενώ ο διευθυντής εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Ερυθρόλευκης ΠΑΕ, Νίκος Γαβαλάς έχει παρουσιάσει το συγκεκριμένο πρότζεκτ σε συνέδρια σε όλη την Ελλάδα.

Συνεπώς μία εβδομάδα πριν από κάθε εντός έδρας ματς του Ολυμπιακού, εκδίδεται σχετική ανακοίνωση για τον τρόπο εξασφάλισης των πέντε θέσεων. Έτσι πέντε τυφλοί συνάνθρωποί μας με τον συνοδό τους φιλοξενούνται δωρεάν στα δημοσιογραφικά θεωρεία του Γεώργιος Καραϊσκάκης για να παρακολουθούν τους αγώνες του Ολυμπιακού, χρησιμοποιώντας αυτήν την υπηρεσία την οποία και εφαρμόζουν άψογα η ειδική ομάδα από το Πάντειο Πανεπιστήμιο που συνεργάζεται με τους Ερυθρόλευκους.

Μάλιστα στη νέα σεζόν που αρχίζει και επίσημα – για τον Ολυμπιακό – το Σάββατο, υπάρχει και κάτι ξεχωριστό αφού η ομάδα επιστρέφει στο Τσάμπιονς Λίγκ και θα προσφέρει για πρώτη φορά στους φίλους της με πρόβλημα στην όραση, τους αγώνες της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Τα Nea.gr θυμίζουν το πως άρχισαν όλα, μέχρι να φτάσουμε στο σήμερα. Στις 4 Απριλίου του 2022 άρχισε να εκπέμπει το Ράδιο Πάντειον, η Φωνή του Παντείου Πανεπιστήμιου με υπεύθυνη την επίκουρη καθηγήτρια του τμήματος επικοινωνίας μέσων και πολιτισμού Αγγελική Γαζή. Η οποία έκανε και εργαστήριο ραδιοφωνίας στους φοιτητές της κατεύθυνσης δημοσιογραφίας με επιστημονικό συνεργάτη τον Θανάση Παπαντωνόπουλο, ειδικό στο θέατρο και τον κινηματογράφο για άτομα με μειωμένη όραση.

Τον Αύγουστο του 2022, ο Βασίλης Βουτσινάς, παραγωγός και φοιτητής στο ΕΜΠΟ πρότεινε στους συμφοιτητές του-μέλη του σταθμού – τη δημιουργία αθλητικού τμήματος κάτι που υλοποιήθηκε και τον Σεπτέμβριο το «Ράδιο Πάντειον Sports», με τη δική του ξεχωριστή διαδικτυακή συχνότητα ήταν πλέον γεγονός. Με ιστορική πρώτη μετάδοση (από τον Βασίλη Βουτσινά) τον αγώνα Ιωνικού-ΠΑΣ Γιάννενα στις 23 Οκτωβρίου του 2022.

Όταν ο Νίκος Γαβαλάς πληροφορήθηκε την ύπαρξη του σταθμού (μέσω ενός αιτήματος διαπίστευσης) ήρθε σε επαφή με την κα. Γαζή και της πρότεινε να αρχίσουν να κάνουν περιγραφές για άτομα με μειωμένη όραση όπως και έγινε, καθώς στις 30 Μαρτίου του 2023 υπογράφτηκε το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Παντείου Πανεπιστημίου και της ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Η ομάδα εξειδικεύτηκε και καθοριστικό ρόλο στην απαραίτητη μεθοδολογία έπαιξε ο Θανάσης Παπαντωνόπουλος, με την τεράστια εμπειρία του. Ουσιαστικά οι άνθρωποι που θα έκαναν τις περιγραφές πήραν τον τρόπο που περιγράφεται ο κινηματογράφος (μια σκηνή πριν αρχίσουν οι διάλογοι) και προσάρμοσαν σε αυτόν, τον παλμό, την ταχύτητα, τις λεπτομέρειες και τη δράση του ποδοσφαίρου.

Όλη η μεθοδολογία που ακολουθείται αυστηρά σε κάθε παιχνίδι ενσωματώθηκε και τελειοποιήθηκε στο καταστατικό των ακουστικών περιγραφών. Στις 4 Απριλίου 2023 η πρώτη ακουστική περιγραφή για άτομα με μειωμένη όραση ήταν γεγονός, στον αγώνα Ολυμπιακός-Άρης (Περιγραφή: Βασίλης Βουτσινάς, Σχόλιο: Βαγγέλης Βαλαβάνης, Pre-post game: Στελλίνα Δαρδούγκια και Ιζαμπέλλα Τουγλή).

Από τότε μέχρι και σήμερα είχαμε εθελοντικά ακουστικές περιγραφές σε 58 αγώνες στο Γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης, με τον εξοπλισμό που αγοράστηκε από την ΠΑΕ Ολυμπιακός και ήταν εισήγηση του τεχνικού υπεύθυνου της ομάδας Νίκου Ναούμ. Οι αγώνες μεταδίδονται παράλληλα στο Ράδιο Πάντειον Sports.

Η UEFA είχε δώσει δύο διαπιστεύσεις σε δύο παραγωγούς της ομάδας (Βασίλης Βουτσινάς-Βαγγέλης Βαλαβάνης) για τον ιστορικό τελικό του Conference League στη Νέα Φιλαδέλφεια, Ολυμπιακός-Φιορεντίνα, με τη μετάδοση να γίνεται μέσα από την ειδική πλατφόρμα της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας στο γήπεδο.

Τον Μάιο του 2024 δύο μέλη της ομάδας (Ναούμ και Βουτσινάς) ταξίδεψαν μαζί με την Κ17 του Ολυμπιακού μαζί με τον επιστημονικό υπεύθυνο Θανάση Παπαντωνόπουλο και περιέγραψαν το διεθνές τουρνουά του Αλστάτεν σε ακουστική περιγραφή για άτομα με μειωμένη όραση. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα έξοδα για το ταξίδι και τη διαμονή κάλυψε γιατρός, φανατικός φίλος του Ολυμπιακού !

Επίσης για πρώτη φορά φέτος υπήρξε περιγραφή για την απονομή του 48ου πρωταθλήματος των Ερυθρολεύκων στο Γεώργιος Καραϊσκάκης στα 100 χρόνια του συλλόγου. Η εμπειρία που ζουν τα μέλη της ομάδας των ακουστικών περιγραφών είναι ανεκτίμητη. Υπάρχουν φορές που οι άνθρωποι με μειωμένη όραση έχουν δακρύσει από τις περιγραφές των πανηγυρισμών σε ένα γκολ. Ενώ στην περιγραφή μιας εικόνας ενός πατέρα που πέταγε την κόρη του στον αέρα σε γκολ του Ελ Κααμπί, ένας τυφλός που άκουγε δίπλα ξέσπασε σε λυγμούς από τη συγκίνηση.

Στη φιέστα του τίτλου, για το 48 ο πρωτάθλημα, ο Χρήστος Κορομηλάς, ένας εκ των τυχερών που βρέθηκε στο γήπεδο και άκουσε την περιγραφή μιλώντας στα μέλη της ομάδας τους είπε: «Έχω 13 χρόνια να δω φιέστα με τα μάτια μου. Σήμερα χάρη σε εσάς την είδα».

Τα μέλη της ομάδας ίδρυσαν πριν από λίγους μήνες την Ένωση Αθλητικών Ακουστικών Περιγραφέων (ΕΑΑΠ), η οποία σύντομα θα πάρει και νομική μορφή. Μέλη της είναι και απόφοιτοι του Παντείου, αλλά και φοιτητές που τώρα είναι ενεργοί στο προπτυχιακό επίπεδο με στόχο να προσφέρουν προσβασιμότητα στον αθλητισμό στην πράξη και όχι απλά με μια δήθεν φιλανθρωπία προς τα άτομα με μειωμένη όραση.

Να αναφέρουμε και όλα τα νυν μέλη της ομάδας (που συνεχώς ανανεώνεται):

Αλέξανδρος Κωνσταντώνης, Νίκος Ναούμ, Αντώνης Χαλάς, Μάνος Αγγουριδάκης, Βασίλης Βουτσινάς, Σταυρίνα Σταματοπούλου, Εσμεράλντα Μαργκεγκάι, Σύλια Προφήτη, Βαγγέλης Βαλαβάνης, Στέλιος Κοροβέσης, Βασίλης Μπολοβίνης, Κατερίνα Χατζίδη, Γιάννης Πετρόγιαννος, Αχιλλέας Σταυρόπουλος, Χρήστος Κώτσιος.

Ενώ πρώην μέλη ήταν οι:

Στελλίνα Δαρδούγια, Ιζαμπέλλα Τουγλή, Σοφία Σακαβέλη, Αίαντας Χαρωνίτης, Ραφαέλα Μητροπούλου, Μάρθα Χωριανοπούλου, Χρύσα Μαργαρώνη, Βασιλης Γκουζελος και Τζωρτζινα Μπασλη.