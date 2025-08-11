Με ανάρτηση στα social media, το Ορφανοτροφείο Βόλου ευχαρίστησε την ΠΑΕ Ολυμπιακός και τον πρόεδρο κ. Ευάγγελο Μαρινάκη, για τη συγκλονιστική στήριξή τους.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανταποκρίθηκε στο αίτημα της Διοίκησης του Ορφανοτροφείου Βόλου, προχώρησε σε γενναιόδωρη και ουσιαστική δωρεά, καλύπτοντας την αγορά εισιτηρίων του Φιλανθρωπικού Τουρνουά Ποδοσφαίρου.

Η κίνηση της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ, «ξεπέρασε κάθε προσδοκία και αποτέλεσε καταλύτη για την επιτυχία του σκοπού μας, στέλνοντας παράλληλα ένα ηχηρό μήνυμα κοινωνικής ευαισθησίας, ανθρωπιάς και αλληλεγγύης», αναφέρει στην ανάρτησή του το Ορφανοτροφείο Βόλου.

Το Ορφανοτροφείο Βόλου αναφέρεται στην κίνηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ως πράξη καρδιάς, δηλώνοντας: «Ο αθλητισμός, όταν υπηρετείται από ανθρώπους με όραμα και αξίες, μπορεί να αγγίξει ζωές και να προσφέρει πραγματική ελπίδα εκεί που υπάρχει ανάγκη».