Στην ανάγκη για μόνιμη μείωση του ΦΠΑ και στην επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος. Μιλώντας το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN, κατέθεσε τις προτάσεις του κόμματος όσον αφορά την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τη στήριξη της κοινωνικής πλειοψηφίας.

Ειδικότερα, ο κ. Φάμελλος επισήμανε ότι «μπορούμε άνετα να μειώσουμε τον ΦΠΑ μόνιμα, μετά το υπερπλεόνασμα των 6,5 δισεκατομμυρίων», ενώ αναφέρθηκε στο γεγονός πως η Ελλάδα απειλείται με παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, εξαιτίας της μη συμμόρφωσης στις κοινοτικές Οδηγίες για το ΦΠΑ. Κατηγόρησε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ότι «κρύβεται και δεν εφαρμόζει την ευρωπαϊκή οδηγία», υπενθυμίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει ήδη προτείνει στη Βουλή μόνιμη μείωση του ΦΠΑ καθώς και αναστολή του σε βασικά προϊόντα, προκειμένου να στηριχθεί το εισόδημα των νοικοκυριών.

Παράλληλα, έκανε λόγο για την ανάγκη επανόδου του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους, τη χορήγηση 13ης σύνταξης, όπως επίσης και την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και της προσωπικής διαφοράς για τους συνταξιούχους. Θέτοντας το ερώτημα αν «είναι πανάκριβα τα 1,8 δισεκατομμύρια κέρδη της ΔΕΗ ή το αντίστοιχο ποσό για τη 13η σύνταξη», τόνισε την προτεραιότητα που, κατά τον ίδιο, οφείλει να έχει η κοινωνική πολιτική.

Επέτειος εξόδου από τα μνημόνια και κοινωνικά προβλήματα

Ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπενθύμισε ότι συμπληρώνονται επτά χρόνια από την έξοδο της Ελλάδας από τα μνημόνια και την οικονομική, όπως και κοινωνική, χρεοκοπία, σημειώνοντας: «Μετά από πολύ δουλειά όλων των Ελλήνων και των Ελληνίδων και με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα». Ωστόσο, υποστήριξε ότι τα επιτεύγματα αυτής της περιόδου «σήμερα αμφισβητούνται» και το σημαντικό οικονομικό απόθεμα, όπως και ο καθαρός διάδρομος πρόσβασης στις αγορές, δεν αξιοποιήθηκαν από τη νυν κυβέρνηση.

Συνεχίζοντας, ο κ. Φάμελλος στάθηκε στο έλλειμμα συναλλαγών που χαρακτηρίζει τη χώρα, τα υψηλά επίπεδα πληθωρισμού σε ευρωπαϊκή σύγκριση, αλλά και στο γεγονός ότι η Ελλάδα παραμένει στην τελευταία θέση της Ευρωζώνης ως προς το ύψος των μισθών και τη χαμηλή αγοραστική δύναμη των πολιτών. Όπως διερωτήθηκε, «Για ποιους είναι η ανάπτυξη;», καταλογίζοντας ευθύνες στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για ανακριβείς δηλώσεις περί «4ου μνημονίου», με στόχο, όπως είπε, «να γίνει πρωθυπουργός».