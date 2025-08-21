Το τελευταίο αντίο στον Απόστολο Βεσυρόπουλο, γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, θα αποδοθεί το Σάββατο 23 Αυγούστου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, όπου η σορός του βουλευτή και πρώην υπουργού θα φθάσει στις 10:00 το πρωί.

Παρουσία του πρωθυπουργού η τελετή

Στην κηδεία αναμένεται να παραστεί και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αποδίδοντας τιμές στον εκλιπόντα κοινοβουλευτικό και σημαίνον στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας.

Η τελετή αναμένεται να συγκεντρώσει έντονο πολιτικό και κοινωνικό ενδιαφέρον, καθώς ο Απόστολος Βεσυρόπουλος υπηρέτησε με συνέπεια σε νευραλγικές θέσεις τόσο στη Βουλή όσο και στην κυβέρνηση.