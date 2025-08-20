Η Μόσχα διατηρεί αμετάβλητη τη στάση της όσον αφορά τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, όπως ξεκαθάρισε την Τετάρτη ο κορυφαίος αξιωματούχος του Κρεμλίνου, υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ. Τα σχόλιά του υπονομεύουν τις ελπίδες ότι έχει σημειωθεί πρόοδος για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, παρά τη συνάντηση του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ την προηγούμενη Παρασκευή στην Αλάσκα.

Ο Λαβρόφ τόνισε ότι το Κρεμλίνο δεν έχει υποχωρήσει από τις μαξιμαλιστικές του απαιτήσεις: η Ουκρανία πρέπει να μετατραπεί σε ουδέτερο και υπολειμματικό κράτος, να μειώσει σημαντικά τις στρατιωτικές της δυνάμεις και να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες ένταξης στο ΝΑΤΟ, μετά την ολοκλήρωση της ρωσικής στρατιωτικής επιχείρησης.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως η Μόσχα δεν θα αποδεχτεί εγγυήσεις ασφαλείας που θα διαπραγματευτούν χωρίς τη συμμετοχή της Ρωσίας, αλλά θα τις δεχτεί μόνο αν περιλαμβάνονται ισότιμα κράτη όπως η Κίνα, οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία.

Η επιρροή που ασκούν η Ρωσία και το Πεκίνο στις εγγυήσεις ασφαλείας θεωρείται από τους Δυτικούς απαράδεκτη, παρά τις προσπάθειες τους να σχεδιάσουν ένα πλαίσιο προστασίας για την Ουκρανία μετά από πιθανή κατάπαυση πυρός ή ειρηνευτική συμφωνία. Ενδεικτικό της αδιαλλαξίας του Κρεμλίνου αποτελεί και η μακρινή προοπτική μιας συνάντησης ανάμεσα στον Πούτιν και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως υπογράμμισε ο Λαβρόφ.

Ακόμη ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών επανέφερε την πρόταση για ένα συνασπισμό εγγυητριών κρατών, παρόμοιο με το ΝΑΤΟ, που θα παρέχει ασφάλεια στην Ουκρανία, ιδέα που είχε συζητηθεί κατά τις ειρηνευτικές συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη τον Απρίλιο του 2022. Ωστόσο, η πρόταση είχε απορριφθεί από τη Δύση, κυρίως λόγω της απαίτησης της Μόσχας για ομόφωνη ρήτρα ενεργοποίησης των εγγυήσεων, συμπεριλαμβανομένης και της ίδιας.

Ο Λαβρόφ δήλωσε βέβαιος ότι η Δύση, και κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες, αντιλαμβάνονται πως οποιαδήποτε συζήτηση για την ασφάλεια χωρίς τη Ρωσία είναι «ουτοπία» και «δρόμος προς το πουθενά». Παράλληλα, επιτέθηκε στην επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλλας, κατηγορώντας την για «υποβάθμιση των μεθόδων εξωτερικής πολιτικής».

Επίσης ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τις πρόσφατες επαφές με τον Πούτιν, τον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες ως «επιτυχημένες», διαβεβαιώνοντας την Ουκρανία ότι θα λάβει προστασία «τύπου Άρθρου 5» του ΝΑΤΟ, χωρίς όμως να δώσει λεπτομέρειες, και επισημαίνοντας πως δεν θα στείλει αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις στο ουκρανικό έδαφος.

Τέλος οι Ευρωπαίοι ηγέτες παραμένουν σκεπτικοί για την ειλικρίνεια του Πούτιν όσον αφορά την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας, μία θέση που ενισχύεται από τις δηλώσεις του επικεφαλής της Ρωσικής διπλωματίας

