Ένα φαινομενικά αδύνατο κατόρθωμα πέτυχε ο Κροάτης ελεύθερος δύτης Vitomir Maričić, καταγράφοντας νέο παγκόσμιο ρεκόρ κράτησης αναπνοής, σύμφωνα με τα Guinness World Records. Στις 14 Ιουνίου 2025, ο Maričić εισέπνευσε καθαρό οξυγόνο και ξάπλωσε σε μια πισίνα, όπου παρέμεινε χωρίς να αναπνεύσει για 29 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα.

Με αυτό τον τρόπο, ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ κατά σχεδόν πέντε λεπτά. Η επίδοσή του προκαλεί δέος, καθώς αγγίζει σχεδόν τα όρια που καταγράφουν θαλάσσια θηλαστικά όπως τα δελφίνια ή οι φώκιες. Για την ακρίβεια, ένα κοινό δελφίνι θεωρείται ότι μπορεί να κρατήσει την αναπνοή του για περίπου 15 λεπτά, ενώ η φώκια μπορεί να φτάσει και τα 30 λεπτά. Σε αντίθεση με τον άνθρωπο, που μπορεί να ανανεώσει μόνο το 20% του αέρα στους πνεύμονές του με κάθε αναπνοή, τα θαλάσσια θηλαστικά μπορούν να αντικαταστήσουν έως και το 90%, αποκτώντας σημαντικό πλεονέκτημα στο βυθό.

Για να προετοιμαστεί για την προσπάθεια, ο Maričić ανέπνευσε καθαρό οξυγόνο για 10 λεπτά, διαδικασία που αύξησε το οξυγόνο στο πλάσμα του αίματός του — μια κρίσιμη αποθήκη για τη θρέψη των ιστών του σώματος κατά τη διάρκεια της αναπνοοκράτησης. Όπως εξήγησε ο ίδιος σε βίντεο στο Instagram, ξεκίνησε την προσπάθεια με σχεδόν πενταπλάσια ποσότητα οξυγόνου στο σώμα του σε σχέση με το φυσιολογικό.

Αξιοσημείωτο είναι πως ακόμη και χωρίς την υποβοήθηση καθαρού οξυγόνου, ο Κροάτης αθλητής μπορεί να κρατήσει την αναπνοή του για πάνω από 10 λεπτά. Το ρεκόρ κράτησης αναπνοής χωρίς βοήθεια (χωρίς εισπνοή καθαρού οξυγόνου) ανήκει στον Branko Petrovic από τη Σερβία και είναι 11 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα, καταγεγραμμένο από το 2014.

Για να αντιληφθούμε τη σημασία αυτών των επιδόσεων, αρκεί να θυμηθούμε ότι ο μέσος άνθρωπος μπορεί να κρατήσει την αναπνοή του μόνο για 30 έως 90 δευτερόλεπτα.

Σύμφωνα με τον επίσημο ιστότοπο των Guinness World Records, ο Maričić επιδίωξε αυτό το ρεκόρ με σκοπό να ευαισθητοποιήσει το κοινό για την ανάγκη προστασίας των ωκεανών. Ήδη κάτοχος πολλών σχετικών ρεκόρ, ο Κροάτης αθλητής φαίνεται πως δεν σταματά εδώ· δεν αποκλείεται να βάλει στο στόχαστρο το επόμενο μεγάλο ρεκόρ του Petrovic.