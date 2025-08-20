Δημοφιλή
Τουρνουά Ακρόπολις: Καταιγιστική η εθνική με «καυτό» Γιάννη – Νίκησε 104-86 τη Λετονία
Σημειώνοντας 61 πόντους στο πρώτο 20άλεπτο, εκ των οποίων τους 20 ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην αγωνιστική επιστροφή του μετά από τέσσερις μήνες και πρώτη συμμετοχή του στα φιλικά προετοιμασίας πριν το Ευρωμπάσκετ 2025, η εθνική έκανε επίδειξη δύναμης, 104-86, απέναντι στη Λετονία, στην πρεμιέρα του τουρνουά «Ακρόπολις». Η ενσωμάτωση του «Greek Freak» άλλαξε την εικόνα […]
Δεν είναι πρόκριση, αλλά παράταση ηρεμίας
Το βασικό ζητούμενο για τον ΠΑΟΚ στον αυριανό αγώνα με τη Ριέκα, δεν είναι να βάλει το πρώτο λιθαράκι της πρόκρισης Όπως και στο δεύτερο παιγνίδι μια εβδομάδα μετά, ο κυρίαρχος στόχος δεν θα είναι η πρόκριση. Το μεγάλο στοίχημα είναι η ηρεμία και παράταση της. Ακούγεται περίεργο για ομάδα που πρωταγωνιστεί και τα τελευταία […]
Παναθηναϊκός: Εκτός ευρωπαϊκής λίστας ο Γεντβάι, μέσα ο Καλάμπρια
Η λίστα που δηλώθηκε στην UEFA για τους αγώνες κόντρα στη Σαμσούνσπορ
Ζαφείρης: Τέσσερις μήνες πίσω, για μια κυβίστηση
Ο ΠΑΟΚ δούλεψε πολύ μεθοδικά το θέμα του Ζαφείρη. Η πρώτη αποστολή έγινε με άκρα μυστικότητα στην Πράγα, μερικές εβδομάδες πριν. Το έδαφος είχε προετοιμαστεί προηγουμένως, από ανθρώπους που είχαν άμεση επαφή με τον παίκτη, λόγω εθνικής. Και είχαν διαφορετική άνεση από την τυπικά συνηθισμένη, μιλώντας μαζί του. Τα περί μυστικότητας στο ποδόσφαιρο βέβαια, πάνε […]