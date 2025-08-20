Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Βέροια η χρήση drone από το δήμο, προκειμένου να γίνεται έλεγχος δασικών πυρκαγιών στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, 39 κάτοικοι έχουν υπογράψει επιστολή – υπόμνημα, την οποία και κατέθεσαν στον δήμο, ζητώντας τη μη χρήση των drones, καθώς όπως υποστηρίζουν παραβιάζονται τα προσωπικά τους δεδομένα και προκαλούν ηχορύπανση.

«Ένα drone που πετάει και απλώς για να εντοπίζει μια εστία φωτιάς, προφανώς δεν εμφανίζει πρόσωπα, έτσι δεν είναι; Δεν εστιάζει σε πρόσωπα. Αν είναι έτσι, δεν τίθεται θέμα καν εφαρμογής στη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα», εξήγησε στο MEGA ο Κώστας Μενουδάκος, πρώην πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

«Ας πούμε ένα drone το οποίο έχει κάμερα το που δεν εστιάζει σε πρόσωπα, όπως είναι μια θερμική κάμερα, εντοπίζει την εστία της φωτιάς, δεν έχει καν εφαρμογή η νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα.

«Αν είναι θερμική κάμερα, δεν θα εστιάζει στο πρόσωπό τους, δεν θα εμφανίζει πρόσωπα. Αλλά και θερμική κάμερα να μην είναι, να είναι μια συνηθισμένη κάμερα, άμα πετάει σε ύψος τέτοιο που δεν αναγνωρίζει πρόσωπα, παρά μόνο σιλουέτες και πάλι δεν τίθεται θέμα εφαρμογής στη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα», συμπλήρωσε.