Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Πύργου η είδηση του θανάτου ενός 37χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του.

Σύμφωνα με το patrisnews.gr, ο 37χρονος δεν είχε δώσει σημεία ζωής από το βράδυ της Τρίτης, γεγονός που ανησύχησε συγγενείς και φίλους του, οι οποίοι άρχισαν να τον αναζητούν. Το απόγευμα της Τετάρτης 20 Αυγούστου αστυνομικοί μετέβησαν στην οικία του και τον βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις του.

Η Αστυνομία εξετάζει τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες πίσω από τον θάνατό του.