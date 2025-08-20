Η αξία της αυστραλιανής τεχνολογικής εταιρείας Canva εκτοξεύθηκε κατά περισσότερο από 30%, αγγίζοντας τα 42 δισεκατομμύρια δολάρια, μετά από μια εσωτερική ιδιωτική συναλλαγή μετοχών ανάμεσα σε υπαλλήλους. Η προηγούμενη αποτίμηση της εταιρείας βρισκόταν στα 30 δισ. δολάρια. Η ραγδαία άνοδος αποδίδεται κυρίως στις νέες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης, όπως ο φωνητικός βοηθός για επεξεργασία φωτογραφιών που παρουσιάστηκε τον Απρίλιο, με στόχο την προσέλκυση περισσότερων εταιρικών πελατών και την ενίσχυση του ανταγωνισμού απέναντι στην Adobe.

Ισχυρό ενδιαφέρον από επενδυτές

«Αυτή η επενδυτική γύρος ήταν υπερκαλυμμένος», δήλωσε ο Cliff Obrecht, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Canva. «Η τεράστια ζήτηση, τόσο από νέους όσο και από υφιστάμενους επενδυτές, αποτελεί μια ξεκάθαρη ψήφο εμπιστοσύνης για τη δυναμική μας και για όσα έρχονται στο μέλλον».

Προς δημόσια εγγραφή;

Η Canva έχει αρχίσει να δείχνει σημάδια ότι προετοιμάζεται για πιθανή είσοδο στο χρηματιστήριο. Αν και δεν υπάρχει επίσημο χρονοδιάγραμμα, η πρόσφατη πρόσληψη της Kelly Steckelberg στη θέση της οικονομικής διευθύντριας θεωρείται κομβική. Η Steckelberg ήταν CFO της Zoom κατά την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο το 2019 – μια κίνηση που πολλοί ερμηνεύουν ως ένδειξη των προθέσεων της Canva για δημόσια εγγραφή στο προσεχές μέλλον.

Η Canva είναι μια παγκόσμια πλατφόρμα σχεδίασης και δημιουργίας ψηφιακού περιεχομένου που επιτρέπει σε επαγγελματίες και απλούς χρήστες να δημιουργούν εύκολα γραφικά, παρουσιάσεις, αφίσες, βίντεο, αναρτήσεις για social media και πολλά άλλα, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη εμπειρία στον σχεδιασμό.

Από την ίδρυσή της το 2013, η Canva έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα startups στον κόσμο στον τομέα του λογισμικού, έχοντας καταφέρει να «εκδημοκρατίσει» τον σχεδιασμό για εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Η πλατφόρμα της προσφέρει ένα freemium μοντέλο, με δωρεάν λειτουργίες και επαγγελματικές επιλογές μέσω της υπηρεσίας Canva Pro ή Canva for Teams.

Τα τελευταία χρόνια, η εταιρεία έχει στραφεί δυναμικά στον χώρο των επιχειρήσεων και των μεγάλων οργανισμών, ενισχύοντας τις λειτουργίες της με τεχνητή νοημοσύνη και αναπτύσσοντας νέα εργαλεία, όπως AI βοηθούς σχεδίασης, αυτόματη δημιουργία περιεχομένου, και συνεργατικά εργαλεία παρουσίασης.

Η Canva επίσης έχει επεκταθεί σε υπηρεσίες εκτύπωσης, εκπαιδευτικά εργαλεία (Canva for Education) και πλατφόρμες διαχείρισης περιεχομένου.

Με την πρόσφατη ενίσχυση της ηγετικής της ομάδας – και ειδικότερα με την πρόσληψη της Kelly Steckelberg στη θέση της CFO – η Canva φαίνεται να προετοιμάζει το έδαφος για μια μελλοντική δημόσια εγγραφή (IPO), πιθανότατα στις ΗΠΑ.