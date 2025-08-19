Μίλησα με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, αμέσως μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου που προήδρευσε και η οποία ήταν αφιερωμένη στα αποτελέσματα των πρόσφατων διαπραγματεύσεών μας στην Ουάσινγκτον με τον Πρόεδρο Τραμπ και τους Ευρωπαίους εταίρους μας.

Κάνουμε ένα αποφασιστικό βήμα προς τον τερματισμό αυτού του πολέμου και την ενίσχυση της ασφάλειας όχι μόνο για την Ουκρανία, αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη. Οι αξιόπιστες και λειτουργικές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα των κοινών μας προσπαθειών των διεθνών εταίρων μας και, πάνω απ’ όλα, του ουκρανικού λαού, που με θάρρος υπερασπίστηκε την ανεξαρτησία και την κυριαρχία της χώρας του.

Με τον Πρόεδρο Κόστα συζητήσαμε διεξοδικά τα αποτελέσματα της συνεδρίασης και τα επόμενα κοινά μας βήματα. Εκφράσαμε την εκτίμησή μας για την ενότητα και την ακλόνητη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμφωνήσαμε να συνεχίσουμε τη στενή μας συνεργασία, καθώς και την προετοιμασία του 19ου πακέτου κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας.

Η πίεση προς τη Ρωσία πρέπει να ενταθεί έως ότου προβεί σε ουσιαστικά βήματα για τον τερματισμό του πολέμου. Ξεχωριστά, τονίσαμε τη σημασία της ενότητας των 27 κρατών-μελών της ΕΕ ως προς την ευρωπαϊκή πορεία της Ουκρανίας και την πρόοδο στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις.