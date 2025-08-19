Το Ισραήλ παραμένει αμετακίνητο στην απαίτησή του για την απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα, σύμφωνα με κυβερνητική πηγή που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, σχολιάζοντας τη νέα πρόταση διαμεσολάβησης που έχει τεθεί στο τραπέζι για τον τερματισμό της σύρραξης. Η πρόταση αυτή αφορά στην επιστροφή των ομήρων σε δύο φάσεις.

Ύστερα από 22 μήνες πολεμικών συγκρούσεων, η Χαμάς ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι αποδέχεται μια συμφωνία εκεχειρίας διάρκειας 60 ημερών, η οποία θα περιλαμβάνει τη σταδιακή απελευθέρωση των ομήρων.

Κυβερνητικός αξιωματούχος του Ισραήλ τόνισε πως η χώρα «δεν άλλαξε» στάση και επιμένει «να απαιτεί την απελευθέρωση» όλων των ομήρων «σύμφωνα με τις αρχές που όρισε το υπουργικό συμβούλιο για τον τερματισμό του πολέμου». Η ίδια πηγή υπογράμμισε ότι το Ισραήλ βρίσκεται σε τελική και αποφασιστική φάση απέναντι στη Χαμάς, διαμηνύοντας πως «δεν θα αφήσουμε κανέναν όμηρο πίσω».

Μέχρι στιγμής, η ισραηλινή κυβέρνηση δεν έχει δώσει επίσημη απάντηση στην πρόταση που κατέθεσαν οι χώρες-μεσολαβητές: Αίγυπτος, Κατάρ και ΗΠΑ.

Παρέμβαση του Κατάρ και τα αμερικανικά σχέδια

Το Κατάρ, σχολιάζοντας την «πολύ θετική» αντίδραση της Χαμάς, σημείωσε ότι η νέα πρόταση της εκεχειρίας υιοθετεί «σχεδόν ακέραιο» το πρόσφατο αμερικανικό πλάνο, το οποίο είχε ήδη γίνει αποδεκτό από το Ισραήλ. Το σχέδιο, με αναφορές σε έγγραφα του Αμερικανού ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ, προβλέπει την απελευθέρωση δέκα ζωντανών ομήρων και την παράδοση 18 σορών, έναντι κατάπαυσης του πυρός 60 ημερών και έναρξης διαπραγματεύσεων με αντικείμενο τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με το ισραηλινό δημόσιο ραδιόφωνο Kan.

Εκπρόσωπος της Χαμάς, ο Ιζάτ αλ Ρισκ, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως οι «Χαμάς και άλλες φράξιες ελπίζουν (…) ότι ο Νετανιάχου δεν θα θέσει εμπόδια» στην εφαρμογή της συμφωνίας.

Η Κάρολαϊν Λέβιτ, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, επισήμανε πως η Ουάσιγκτον επεξεργάζεται τη νέα πρόταση. Πρόσθεσε μάλιστα ότι «δεν νομίζω ότι είναι σύμπτωση που η Χαμάς δέχτηκε την πρόταση αυτή αφού ο πρόεδρος (Ντόναλντ Τραμπ) έκανε μια πολύ αυστηρή ανάρτηση για τον πόλεμο αυτόν στο Truth Social χθες».

Εσωτερικές πιέσεις και αντιδράσεις στο Ισραήλ

Εντός του Ισραήλ, ακροδεξιοί υπουργοί διατυπώνουν επιφυλάξεις και προειδοποιούν τον πρωθυπουργό Νετανιάχου να μη συναινέσει σε μερική συμφωνία, θεωρώντας ότι «δεν έχει εντολή να συνάψει μια μερική συμφωνία», με τον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Ιτάμαρ Μπεν Γκβιρ να πρωτοστατεί στις σχετικές πιέσεις.

Οι εξελίξεις στη Γάζα και το ανθρωπιστικό αδιέξοδο

Παρά τις προσπάθειες των μεσολαβητών, δεν έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, που ξέσπασε μετά την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου 2023. Από τους 251 ομήρους που απήχθησαν εκείνη την ημέρα, οι 49 παραμένουν στη Γάζα, ωστόσο οι 27 εκτιμάται πως είναι νεκροί.

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται με αμείωτη ένταση: η Πολιτική Άμυνα της Γάζας ανακοίνωσε πως τουλάχιστον 45 άνθρωποι σκοτώθηκαν, κυρίως από ισραηλινά πλήγματα στις συνοικίες Ζεϊτούν και Αλ Σάμπρα της πόλης της Γάζας. Αυτόπτες μάρτυρες μιλούν για φάλαγγα τεθωρακισμένων που έχει λάβει θέσεις στα όρια της περιοχής.

Κάτοικος της περιοχής, ο Χουσέιν αλ Νταΐρι, μετέφερε ότι «οι εκρήξεις δεν σταματούν στην Αλ Σάμπρα. Μας πυροβολούν τα άρματα και το πυροβολικό, καθώς και μη επανδρωμένα αεροσκάφη».

Ο ισραηλινός στρατός διατείνεται ότι οι επιχειρήσεις του στοχεύουν στη διάλυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Χαμάς και υποστηρίζει πως «σέβεται το διεθνές δίκαιο και λαμβάνει εύλογα προληπτικά μέτρα για να περιοριστεί η ζημία στους αμάχους». Σύμφωνα με δηλώσεις εκπροσώπου του, ένα πρόσφατο πλήγμα στο Χαν Γιουνές είχε ως στόχο μέλος της Χαμάς.

Ο ιστότοπος Walla, επικαλούμενος στρατιωτικό αναλυτή, μετέδωσε ότι η ισραηλινή Ταξιαρχία 99 βρίσκεται κοντά στην πλήρη κατάληψη της συνοικίας Ζεϊτούν, με επόμενο στόχο τη συνοικία Σάμπρα.

Ο ΟΗΕ έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα για τον εξακολουθητικό κίνδυνο λιμού που αντιμετωπίζουν τα δύο εκατομμύρια κάτοικοι της πολιορκημένης Γάζας, υπογραμμίζοντας τον άμεσο ανθρωπιστικό κίνδυνο. Το Ισραήλ, ωστόσο, απαντά πως επιτρέπει την είσοδο περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας, διαψεύδοντας τις κατηγορίες περί εσκεμμένης πρόκλησης λιμοκτονίας.

Παράλληλα, ο ΟΗΕ καταγγέλλει πως δεν έλαβε άδεια για τη διανομή σκηνών στους εκτοπισμένους, παρά το ισραηλινό σχέδιο που προβλέπει μετακίνηση των Παλαιστινίων προς το νότιο τμήμα της πόλης της Γάζας.