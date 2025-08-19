Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία της στην Αθήνα για το πολύ κρίσιμο παιχνίδι με την Άντερλεχτ για τα play off του Conference League και «πετάει» το πρωί της Τετάρτης για τις Βρυξέλλες ενόψει του πρώτου αγώνα με την Άντερλεχτ. Οι «κιτρινόμαυροι» δεν ανακοίνωσαν αποστολή, ούτε αν έκαναν αλλαγές στην ευρωπαϊκή τους λίστα. Ο Ρομπέρτο Περέιρα λόγω του τραυματισμού του και της αναγκαστικής απουσίας του μέχρι τα μέσα του Σεπτέμβρη, είναι λογικό να «κοπεί», οπότε η απορία που μένει είναι το ποιος θα τον αντικαταστήσει.

Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από το ρεπορτάζ ακλόνητο φαβορί είναι ο Νίκλας Ελίασον. Ο Σουηδός είναι «ενεργός», όπως στις αρχές της προετοιμασίας, δείχνει ότι του έχει φύγει η… κάψα να αποχωρήσει και εμφανίζεται απόλυτα συγκεντρωμένος. Το πόσο θα κρατήσει αυτό και αν θα επαναληφθούν τα περσινά τερτίπια, είναι μία άλλη ιστορία.

Από την άλλη ο Αντονί Μαρσιάλ, που φέρεται να μίλησε και με ανθρώπους της διοίκησης και σε αυτούς εμφανίστηκε αποφασισμένος να κάνει ένα νέο ξεκίνημα, μάλλον έμεινε στην πρόθεση. Αυτό που είναι γεγονός και μάλιστα αδιαμφισβήτητο είναι ότι στην τελευταία προπόνηση απουσίαζε από όλα τα πλάνα που ανέβηκαν στα social της ΠΑΕ. Αυτό μπορεί να είναι ένα τυχαίο γεγονός, μπορεί και… όχι.

Επιστρέφω στο θέμα της ευρωπαϊκής λίστας. Ένα ελληνικό γνωμικό λέει: «Τι να πεθάνεις Σάββατο, τι Κυριακή πρωί; Δευτέρα θα σε θάψουνε». Έτσι και με τους… «ευρωεκλεκτούς» του Μάρκο Νίκολιτς. Τι και αν δεν τους μάθαμε το βράδυ της Τρίτης, θα τους μάθουμε ή το πρωί της Τετάρτης από το αεροδρόμιο, ή το βράδυ όταν θα εκπνεύσει και η προθεσμία.

Εδώ οφείλω να καταγράψω ότι κάθε ομάδα έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να διαχειρίζεται όπως θέλει τα επικοινωνιακά της. Η ΑΕΚ επιλέγει να μην ενημερώνει. Το έκανε και στο παρελθόν, το κάνει και τώρα. Όπως έγραφα και παλαιότερα όταν ήμουν στο ρεπορτάζ, το να «κρύβεις» πράγματα, απλά και ανούσια, μόνο κακό θα σου κάνει.

Η ιστορία με τον Πινέδα και τον Μουκουντί, όπου διασύρθηκε κόσμος και κοσμάκης, μάλλον δεν ήταν διδακτική. Ίσως να θεωρούν ότι κάποια θέματα μπορείς να τα βάλεις κάτω από το χαλί και να… εξαφανιστούν. Απλά, επειδή κάποιοι μας τα είχαν κάνει τσουρέκια ότι για όλα έφταιγε ο Αλμέιδα για αυτό τον μυστικισμό, μάλλον θα πρέπει να αναθεωρήσουν την άποψή τους διότι η ίδια τακτική ακολουθείται και τώρα χωρίς Ματίας.

Πάρτε για παράδειγμα τον τραυματισμό του Περέιρα. Καμία ενημέρωση από την ΠΑΕ για τον μυϊκό του τραυματισμό και την απουσία του. Σα να παίζουμε την κολοκυθιά σε καθημερινή βάση.

Δεν… θέλω πάντως να πιστεύω πως όλο αυτό γίνεται επειδή υπάρχει περίπτωση να «κόπηκε» ο Μαρσιάλ για δεύτερο σερί παιχνίδι. Δε… νομίζω ότι θα λειτουργούσαν τόσο ερασιτεχνικά. Γιατί είτε γίνει γνωστό σήμερα, είτε αύριο, το αποτέλεσμα θα είναι ακριβώς το ίδιο.

Η ΑΕΚ κόντρα στην Άντερλεχτ θα πάει ουσιαστικά με ένα βασικό «γρανάζι» της λιγότερο. Ο «Τούκου» ήταν βασικό και αναντικατάστατο στέλεχος στο πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς και τώρα ο Σέρβος το στερείται. Μάλιστα η δεδομένη καθυστέρηση στην απόκτηση ενός αμυντικού χαφ με στοιχεία deep lying playmaker, που θα έρθει για να πάρει φανέλα βασικού και να δώσει στην ομάδα τα τρεξίματα και την ένταση που της λείπουν μεγαλώνει το πρόβλημα για τον προπονητή της ΑΕΚ.

Λύση θα βρει, θα ανακατέψει την τράπουλα, θα επιλέξει ανάμεσα στον Μάνταλο και στον Μαρίν για το «6» και όλοι ελπίζουμε ότι οι «κιτρινόμαυροι» θα ανταποκριθούν απόλυτα στην τελευταία πρόκληση πριν την είσοδο στη League Phase του Conference. Το ζητούμενο όμως εδώ δεν είναι το ότι δεν έχει η ΑΕΚ το «6» που ζητάει από την… προετοιμασία ο προπονητής της. Είναι το «γιατί» δεν τον έχει.

Όπως υπάρχει ένα μεγάλο «γιατί» δεν έχει γίνει κάτι για την αναβάθμιση στη θέση του δεξιού μπακ. Γιατί δεν έχει βρεθεί λύση ώστε να πουληθεί ή να αποχωρήσει ένας εκ των Ρότα ή Οντουμπάτζο, όποιον θεωρεί λιγότερο χρήσιμο ο προπονητής και να αντικατασταθεί με κάποιον καλύτερο.

Όπως υπάρχει ένα «γιατί» ασχολήθηκε τόσο πολύ με τον Ντέσερς και έχασε τόσο χρόνο μέχρι να πάει στον Γιόβιτς, ο οποίος σε αυτό το πολύ κρίσιμο σημείο της σεζόν τουλάχιστον σε ότι αφορά την ευρωπαϊκή προοπτική της ΑΕΚ δε θα είναι απόλυτα έτοιμος. Και αν εδώ υπάρχει η δικαιολογία ότι ο Γιόβιτς ίσως νωρίτερα να μην ερχόταν, δικαιολογία δεν υπάρχει για την καθυστέρηση με τον Ντέσερς.

Το ίδιο και ακόμα χειρότερο έχει συμβεί με την περίπτωση του Νίκολα Μόρο. Όφειλε η ΑΕΚ να έχει βοηθήσει πιο ουσιαστικά τον προπονητή της και να του δώσει περισσότερα «εργαλεία» σε αυτό το πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι της σεζόν.