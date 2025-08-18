Ανανεώστε τα κλασικά λαζάνια με μία πλούσια σάλτσα μελιτζάνας και απολαύστε μια ξεχωριστή γεύση!
Υλικά
1 συσκευασία λαζάνια που δεν θέλουν βράσιμο
250 γρ. μοτσαρέλα τριμμένη
150 γρ. γραβιέρα τριμμένη
500 γρ. γιαούρτι
2 αβγά
Για τη σάλτσα
2-3 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο
1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο
1 σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένη
2 μεγάλες μελιτζάνες ξεφλουδισμένες και κομμένες σε κυβάκια
1 κόκκινη πιπεριά σε μικρά καρέ
1 πράσινη πιπεριά σε μικρά καρέ
1 κίτρινη πιπεριά σε μικρά καρέ
250 γρ. φρέσκα μανιτάρια σε φέτες
1 κ.σ. πελτέ ντομάτας
2 φρέσκες ντομάτες τριμμένες στον τρίφτη ή 1 κονσέρβα κονκασέ
Αλάτι, πιπέρι
1 πρέζα ζάχαρη
1 πρέζα κανέλα
1 πρέζα μπαχάρι
1 φύλλο δάφνης
1 ποτηράκι κρασί
Λίγο μαϊντανό ψιλοκομμένο
Δείτε την εκτέλεση της συνταγής στο vita.gr