Ανανεώστε τα κλασικά λαζάνια με μία πλούσια σάλτσα μελιτζάνας και απολαύστε μια ξεχωριστή γεύση!

Υλικά

1 συσκευασία λαζάνια που δεν θέλουν βράσιμο

250 γρ. μοτσαρέλα τριμμένη

150 γρ. γραβιέρα τριμμένη

500 γρ. γιαούρτι

2 αβγά

Για τη σάλτσα

2-3 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο

1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο

1 σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένη

2 μεγάλες μελιτζάνες ξεφλουδισμένες και κομμένες σε κυβάκια

1 κόκκινη πιπεριά σε μικρά καρέ

1 πράσινη πιπεριά σε μικρά καρέ

1 κίτρινη πιπεριά σε μικρά καρέ

250 γρ. φρέσκα μανιτάρια σε φέτες

1 κ.σ. πελτέ ντομάτας

2 φρέσκες ντομάτες τριμμένες στον τρίφτη ή 1 κονσέρβα κονκασέ

Αλάτι, πιπέρι

1 πρέζα ζάχαρη

1 πρέζα κανέλα

1 πρέζα μπαχάρι

1 φύλλο δάφνης

1 ποτηράκι κρασί

Λίγο μαϊντανό ψιλοκομμένο

