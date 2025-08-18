Στην ελληνική αγορά προσφέρεται το νέο Hyundai Tucson, μοντέλο που έχει πολυσχιδή προσωπικότητα, καλύπτοντας ένα μεγάλο εύρος πελάτων και αναγνών. Ειδικότερα, το νέο SUV, που διακρίνεται για τους μεγάλους χώρους του, την τεχνολογική αρτιότητα και τη μεγάλη γκάμα εκδόσεων σε εξοπλισμό και κινητήρες μπορεί να επιλεχθεί ανάμεσα από 34 διαφορετικές εκδόσεις, είτε σε έκδοση βενζίνης, υβριδική κ.α.

Eιδικότερα, ως εφαλτήρια έκδοση η Hyundai προσφέρει τον κινητήρα βενζίνης με σύστημα mild hybrid των 1.6 λίτρων, που ανέβασε την ιπποδύναμη του και πλέον προσφέρει 160 ίππους. Μπορεί να συνδυαστεί είτε με χειροκίνητο 6άρι κιβώτιο ή αυτόματο διπλού συμπλέκτη 7DCT ενώ στις προαιρετικές εκδόσεις υπάρχει και η τετρακίνητη έκδοση. Η δεύτερη mild hybrid επιλογή είναι με τον τετρακύλινδρο ντίζελ των 136 ίππων με τα γνώριμα οικονομικά χαρακτηριστικά που το διέπουν.

Στις πιο αποδοτικές εκδόσεις, υπάρχει η έκδοση με full hybrid σύνολο, που είναι αυτοφορτιζόμενος και συνδυάζεται με ηλεκτροκινητήρα και έναν μοτέρ 1.6 turbo που αποδίδουν 215 ίππους. Στην κορυφή της γκάμας το Plug-In Hybrid που είναι επαναφορτιζόμενο και αποδίδει συνδυαστικά (ρεύμα + βενζίνη 1.6 turbo) 252 ίππους.

Ανάμεσα στις νέες τεχνολογικές λειτουργίες, το νέο Tuscon διαθέτει πλέον την τεχνολογία Rear Occupant Alert, που ειδοποιεί τον οδηγό, βγαίνοντας από το αυτοκίνητο, όταν έχει ξεχάσει κάποιο αντικείμενο, παιδί ή κατοικίδιο στην πίσω σειρά καθισμάτων. Αλλά και το σύστημα Intelligent Front-Lighting System, το οποίο προσαρμόζει τα φώτα αυτόματα, ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης.