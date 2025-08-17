Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει στη κυπριακή κοινότητα της Βρετανίας η πρόσφατη αμυντική συμφωνία μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Τουρκίας, που ανακοινώθηκε τον προηγούμενο μήνα. Η συμφωνία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την πώληση 40 μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon και τη γενικότερη ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Με επίσημη επιστολή προς τον Υπουργό Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, το Διοικητικό Συμβούλιο των Βρετανοκυπρίων εκφράζει τις σοβαρές ανησυχίες του για τις πολιτικές, ηθικές και στρατιωτικές συνέπειες της συμφωνίας. Το συμβούλιο επισημαίνει πως η υφιστάμενη πολιτική της Τουρκίας, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, εγείρει ιδιαίτερες επιφυλάξεις ως προς τον αντίκτυπο της αμυντικής ενίσχυσης.

Στην επιστολή, τίθεται το ερώτημα αν η βρετανική κυβέρνηση έχει εξασφαλίσει γραπτές και δεσμευτικές διαβεβαιώσεις από την Άγκυρα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα μαχητικά αεροσκάφη δεν θα χρησιμοποιηθούν ποτέ εναντίον συμμαχικών χωρών του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως η Ελλάδα και η Κύπρος.

Ανησυχίες για την Επιρροή στην Ανατολική Μεσόγειο

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους κινδύνους πιθανής μεταφοράς τεχνολογίας προς την Τουρκία, η οποία ενδέχεται να ενισχύσει τα τουρκικά προγράμματα ανάπτυξης νέας γενιάς μαχητικών. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο κρίνεται ικανό να διαταράξει την ισορροπία δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το Συμβούλιο αναφέρεται ειδικά στην Κύπρο, υπενθυμίζοντας πως το 37% του νησιού παραμένει υπό τουρκική κατοχή από το 1974. Οι εκπρόσωποι των Βρετανοκυπρίων σημειώνουν ότι η στρατιωτική εισβολή της Τουρκίας στηρίχθηκε κατά μεγάλο μέρος στην αεροπορική ισχύ, γεγονός που καθιστά τη σημερινή ενίσχυση της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας «εξαιρετικά ανησυχητική» χωρίς την ύπαρξη ξεκάθαρων εγγυήσεων.

Αιτήματα για Διαφάνεια και Εγγυήσεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο ζητά από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να εξετάσει διεξοδικά τους κινδύνους που συνοδεύουν τη συμφωνία, να αποσαφηνίσει τους όρους που τη διέπουν και να γνωστοποιήσει πώς θα διασφαλιστεί ότι η αμυντική συνεργασία με την Άγκυρα δεν θα υπονομεύσει την ασφάλεια της Κύπρου, της Ελλάδας και άλλων συμμαχικών χωρών.

Η οργάνωση των Βρετανοκυπρίων δραστηριοποιείται με στόχο την προώθηση των κυπριακών συμφερόντων και την ενίσχυση των διμερών σχέσεων με το Λονδίνο. Κατά το παρελθόν, έχει απευθύνει παρόμοιες παρεμβάσεις και αιτήματα σε υψηλόβαθμους αξιωματούχους, όπως τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Σερ Κιρ Στάρμερ, τον Υπουργό Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι, καθώς και σε διεθνείς παράγοντες που εμπλέκονται στην εξέλιξη του Κυπριακού, μεταξύ των οποίων ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες.

Την παρούσα επιστολή υπογράφουν οι: Δώρος Παρτασίδης, Αντώνης Σαββίδης, Σπύρος Νεοφύτου, Μαρί Νίκολσμπυ, Ηλίας Δινένης, Σπύρος Παπαχαραλάμπους, Γιάννης Στεργίδης, Στέλλα Προτοπάπας, Λούης Λοΐζου, Γιώργος Χατζηπαύλης, Αντώνης Δημητρίου, Ελίσα Ξενοφώντος, Παντελής Δημοσθένους, Δρ Σεραφείμ Κυριακίδης, Νίκος Σαββίδης, Ανδρέας Ταμπουρίδης και Δρ Σάββας Χατζηφιλίππου.