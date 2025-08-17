Ικανοποιημένος και παράλληλα απαιτητικός ήταν ο Μαρίνος Ουζουνίδης στις δηλώσεις του στη Nova μετά το φιλικό με τον Αστέρα Τρίπολης και τη νίκη του Άρη με 2-1.

Ο έμπειρος τεχνικός δήλωσε ότι «στο πρώτο ημίχρονο είχαμε καλή κυκλοφορία και φάσεις, όχι όμως τα τελειώματα που θα θέλαμε σε αντίθεση με τον αντίπαλο ο οποίος στην πρώτη στιγμή του πέτυχε το γκολ αλλά αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Θέλαμε να παίξουμε ένα παιχνίδι με κατοχή μπάλας, κυκλοφορία και δημιουργία. Στο δεύτερο ημίχρονο βάλαμε μεν τα γκολ αλλά είχαμε πρόβλημα στο παιχνίδι μετάβασης και είναι κάτι που πρέπει να διορθώσουμε. Αν θέλουμε να παίζουμε με την μπάλα στα πόδια, πρέπει να παρουσιαζόμαστε πιο οργανωμένοι στο παιχνίδι αμυντικής μετάβασης.

Σκοράραμε, νικήσαμε αλλά προσωπικά, αυτό δεν μου λέει κάτι. Στις δύο τελευταίες εβδομάδες δουλέψαμε αρκετά στον τομέα της φυσικής κατάστασης και τώρα θα πρέπει να φρεσκάρουμε την ομάδα και να δουλέψουμε περισσότερο στον τομέα της δημιουργίας. Ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολο για τα παιδιά να βρίσκονται με ευκολία στο γήπεδο, είναι κάτι που δεν μπορεί να έρθει από τη μία μέρα στην άλλη. Είναι φανερό όμως ότι υπάρχει ποιότητα στην ομάδα και πιστεύω ότι θα παίξουμε καλό ποδόσφαιρο».