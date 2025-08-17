Δημοφιλή
- 1
Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από αύριο Κυριακή - Σε ποιες περιοχές θα βρέξει
- 2
Εισοδήματα από ενοίκια: Μειώσεις φόρων, αλλαγές για ιδιοκτήτες και ενοικιαστέςι ισχύει για τα Airbnb
- 3
Συνελήφθη ο αδερφός πασίγνωστης παρουσιάστριας - Μεθυσμένος και μετά από καταδίωξη στη Νέα Ερυθραία
- 4
Αλλάζει η φορολογία στα ενοίκια από το 2026 - Πώς θα λειτουργεί ο νέος συντελεστής
- 5
Λεκτική επίθεση μετανάστη σε Εύζωνες στο Σύνταγμα - Διακόπηκε η εξέταση της αίτησης ασύλου του
- 6
Λήγει η προθεσμία για τον Προσωπικό Αριθμό – Τι πρέπει να γνωρίζετε
- 7
Νεκρός 61χρονος τουρίστας σε παραλία της Θεσσαλονίκης
- 8
Η αλήθεια για τον Λαμέλα και τα λάθη της ΑΕΚ
- 9
Μακρόν: Αν είμαστε αδύναμοι σήμερα, αύριο θα πληρώσουμε βαρύ τίμημα
- 10
Τράπεζες: Τα πάνω-κάτω φέρνει η ΑΙ - Πώς θα εξυπηρετούνται οι πολίτες
Δασμοί; Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω!
Τα στοιχεία για τις τιμές εισαγωγών στις ΗΠΑ αποδομούν το αφήγημα του πρώην προέδρου – Ο ρόλος του δολαρίου, της μετακύλισης κόστους και των δημοσιονομικών πιέσεων
Η απεργία που δοκιμάζει την αμερικανική αμυντική αλυσίδα
Πάνω από 3.200 εργαζόμενοι σε Μιζούρι–Ιλινόι σταματούν F-15 και Τ-7A μετά το «όχι» στη 4ετή πρόταση και χωρίς ορίζοντα διαπραγματεύσεων
Η Kodak στο χείλος του γκρεμού
Ζημιές στο β’ τρίμηνο, έλλειμμα ρευστότητας και χρέος που «τρέχει» τη στιγμή που η μετοχή βούτηξε 25% καθώς ο ιστορικός όμιλος προειδοποιεί τους επενδυτές
Η Κομισιόν ανοίγει την αναθεώρηση του Κανονισμού Ξένων Επιδοτήσεων (FSR)
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άνοιξε τη διαδικασία αναθεώρησης του Κανονισμού για τις Ξένες Επιδοτήσεις (FSR), καλώντας επιχειρήσεις, δικηγορικά γραφεία, συμβούλους, δημόσιες αρχές και ερευνητές να καταθέσουν απόψεις έως τις 18 Νοεμβρίου 2025. Τα ευρήματα θα τροφοδοτήσουν την πρώτη έκθεση αναθεώρησης που θα αποσταλεί σε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο, με ορίζοντα παρουσίασης τον Ιούλιο του 2026. Η […]