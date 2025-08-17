Η Harley-Davidson αλλάζει ρότα μετά από 122 χρόνια ιστορίας, επιχειρώντας μια στροφή που λίγοι θα φαντάζονταν από τον θρύλο της αμερικανικής μοτοσυκλέτας. Η εμβληματική εταιρεία που ταυτίστηκε με τις βαριές, ακριβές και «αιώνιες» μηχανές, ανακοίνωσε ότι θα λανσάρει μια νέα, φθηνή και ελαφριά σειρά μοντέλων με στόχο να προσελκύσει το νεανικό κοινό που τα τελευταία χρόνια δείχνει να στρέφεται σε πιο ευέλικτες και οικονομικές επιλογές. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Γιόχεν Τσαϊτς, η νέα μοτοσυκλέτα θα ονομάζεται Sprint, θα παρουσιαστεί επίσημα τον Οκτώβριο και θα κυκλοφορήσει στις αγορές των ΗΠΑ και της Ευρώπης το 2026 με τιμή κάτω από 6.000 δολάρια. Πρόκειται για μια στρατηγική που σπάει τα δεδομένα της Harley-Davidson, αφού μέχρι σήμερα το φθηνότερο μοντέλο της ξεπερνούσε τα 9.000 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που οι πωλήσεις της εταιρείας έχουν υποχωρήσει σημαντικά στις ΗΠΑ, καθώς οι νεότεροι οδηγοί δείχνουν να προτιμούν μικρότερες και πιο πρακτικές μοτοσυκλέτες, ενώ οι νέοι δασμοί που επιβλήθηκαν από την κυβέρνηση Τραμπ έχουν πλήξει την κερδοφορία. Η Harley-Davidson ανακοίνωσε ζημίες ύψους 108 εκατ. δολαρίων στο δεύτερο τρίμηνο του έτους, έναντι κερδών 218 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2024, γεγονός που την ώθησε να αναζητήσει νέες κατευθύνσεις. Ωστόσο, το χρηματιστήριο αντέδρασε θετικά στις κινήσεις της εταιρείας. Οι μετοχές της εκτοξεύτηκαν πάνω από 20% μετά την ανακοίνωση ότι προχωρά σε πώληση δανείων ύψους 5 δισ. δολαρίων στην Pimco, κίνηση που αναμένεται να μειώσει το χρέος κατά 450 εκατ. και να ενισχύσει τα ταμειακά διαθέσιμα με 1,25 δισ. δολάρια.

Η Sprint δεν είναι ένα εντελώς νέο όνομα για την Harley-Davidson. Στη δεκαετία του ’60 η εταιρεία είχε λανσάρει αντίστοιχες μοτοσυκλέτες μικρού κυβισμού μετά την εξαγορά του ιταλικού κατασκευαστή Aermacchi. Τώρα, η μάρκα φιλοδοξεί να ξαναφέρει το ιστορικό αυτό όνομα στη σύγχρονη εποχή, με ένα μοντέλο εμπνευσμένο από το παρελθόν αλλά σχεδιασμένο εξ ολοκλήρου από τους μηχανικούς της στις ΗΠΑ. «Πρόκειται για προϊόν που δουλεύεται εδώ και χρόνια και πιστεύουμε ότι μπορεί να προσφέρει σημαντικά περιθώρια κέρδους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τσαϊτς.

Η αλλαγή στρατηγικής συνοδεύεται και από διοικητικές εξελίξεις. Από την 1η Οκτωβρίου, νέος πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος θα αναλάβει ο Άρτι Σταρς, μέχρι πρότινος επικεφαλής της Topgolf International. Ο Τσαϊτς θα αποχωρήσει από τη θέση του CEO και θα παραμείνει ως κύριος σύμβουλος της Harley-Davidson μέχρι τον Φεβρουάριο του 2026. Η Harley-Davidson, διατηρώντας τα εμβληματικά της μοντέλα, εγκαταλείπει παράλληλα ορισμένες σειρές όπως οι CVO, Pan America, Nightster, Breakout και Heritage, επιχειρώντας να ισορροπήσει ανάμεσα στην παράδοση και τη νέα εποχή. Το στοίχημα είναι αν η Sprint θα αποτελέσει την απαραίτητη «ένεση νεότητας» που θα φέρει πίσω στη μάρκα τους νέους αναβάτες και θα της επιτρέψει να ξαναγράψει ιστορία σε μια εποχή που οι μοτοσυκλέτες, όπως και οι οδηγοί τους, αλλάζουν ταχύτητα.