Σε κοινό ανακοινωθέν κατέληξαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες μετά από διαβουλεύσεις σχετικά με τις πληροφορίες που παρείχε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, για τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα, καθώς και ύστερα από την ακρόαση των απόψεων του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Τις σχετικές εξελίξεις γνωστοποίησε ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Τουσκ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η συζήτηση μεταξύ Ευρωπαίων ηγετών που αξιολόγησαν τις πληροφορίες που έδωσε ο Πρόεδρος Τραμπ και τα αποτελέσματα της συνόδου στην Αλάσκα ολοκληρώθηκε».

Στην ίδια ανάρτηση, ο Πολωνός πρωθυπουργός διευκρίνισε ότι μαζί με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, τον Γερμανό καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς, τον Βρετανό πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ, και την Ιταλίδα ομόλογό του, Τζόρτζια Μελόνι, συζήτησαν εκτενώς με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι την τρέχουσα κατάσταση και προχώρησαν στη σύνταξη κοινού ανακοινωθέντος.

Η ακριβής ημερομηνία δημοσιοποίησης του συγκεκριμένου κειμένου δεν έχει ακόμη γίνει γνωστή, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ντόναλντ Τουσκ.

Συναντήσεις και επαφές μετά τη σύνοδο στην Αλάσκα

Λίγο νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος είχε γνωστοποιήσει πως ο Ντόναλντ Τραμπ είχε μακρά τηλεφωνική συνομιλία με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αμέσως μετά τη σύνοδο κορυφής και πριν την επικοινωνία του με τους ηγέτες του ΝΑΤΟ. Η σύνοδος κορυφής πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, στην Αλάσκα, γεγονός που προσθέτει βαρύνουσα σημασία στις εξελίξεις σε διπλωματικό και γεωπολιτικό επίπεδο.