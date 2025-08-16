Η πρόσφατη εμφάνιση του Σεργκέι Λαβρόφ, υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας, στην Αλάσκα προκάλεσε αίσθηση τόσο στους διπλωματικούς όσο και στους διαδικτυακούς κύκλους. Η επιλογή του να φορέσει ένα φούτερ με το χαρακτηριστικό σήμα CCCP (δηλαδή, Σοβιετική Ένωση – ΕΣΣΔ) έδωσε το έναυσμα για έντονες συζητήσεις, ενώ παράλληλα οδήγησε σε αιφνίδια εκτόξευση των πωλήσεων του συγκεκριμένου ρούχου.

Κατά τη διάρκεια των σημαντικών συνομιλιών μεταξύ Βλαντιμίρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ στο Άνκορατζ της Αλάσκας, το βλέμμα της κοινής γνώμης δεν έμεινε μόνο στα διπλωματικά τεκταινόμενα. Η παρουσία του Λαβρόφ με την εν λόγω μπλούζα πυροδότησε μια ξεχωριστή διαδικτυακή “μάχη”, προκαλώντας κύμα σχολίων και αντιδράσεων στα κοινωνικά δίκτυα.

Η μπλούζα, σχεδιασμένη από την εταιρεία SelSovet, έγινε ανάρπαστη, με τα ηλεκτρονικά καταστήματα να αναφέρουν ότι σε λίγες μόλις ώρες εξαντλήθηκαν όλα τα αποθέματα. Η ζήτηση ήταν τόσο υψηλή, ώστε γρήγορα παρέμειναν διαθέσιμες μόνο προπαραγγελίες, ενώ η εταιρεία έσπευσε να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες των καταναλωτών.

Lavrov’s appearance in a SelSovet sweater during Alaska talks triggered an overnight sellout, leaving the Chelyabinsk brand rushing to meet demand. By morning, only pre-orders were available. pic.twitter.com/HXPuftkJUQ — 🅰pocalypsis 🅰pocalypseos 🇷🇺 🇨🇳 🅉 (@apocalypseos) August 16, 2025

Για κάποιους αναλυτές, η επιλογή αυτή του Λαβρόφ αποτέλεσε μια νοσταλγική αναφορά στη σοβιετική περίοδο. Ωστόσο, δεν έλειψαν οι φωνές που τη θεώρησαν ως μια συμβολική αλλά και αμφιλεγόμενη πολιτική τοποθέτηση, ιδίως καθώς το σύμβολο CCCP παραπέμπει σε εποχές όπου, μεταξύ άλλων, η Ουκρανία βρισκόταν υπό τη σκέπη της ΕΣΣΔ.

Οι διχαστικές απόψεις για την επιλογή του Ρώσου ΥΠΕΞ και οι αντιδράσεις — τόσο εντός όσο και εκτός Ρωσίας — φαίνεται πως συνέβαλαν στην εκτόξευση της ζήτησης. Το φούτερ μετατράπηκε σχεδόν άμεσα σε αντικείμενο συζήτησης όσο και κατανάλωσης.

Το «ξεπούλημα της νύχτας» και το buzz στα κοινωνικά δίκτυα

Η έκρηξη ζήτησης καταγράφηκε σε όλες τις σημαντικές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου που διέθεταν το φούτερ CCCP. Με το προϊόν να γίνεται εξαντλημένο μέσα σε λίγες ώρες, πολλοί πωλητές άνοιξαν λίστες αναμονής και ξεκίνησαν να δέχονται προπαραγγελίες για τις επόμενες παραλαβές. Ταυτόχρονα, στα social media κυκλοφόρησαν μαζικά screenshots αγορών, με σχολιασμούς που κυμαίνονταν από χιουμοριστικές ατάκες τύπου «πρόλαβα πριν εξαντληθεί» έως και κριτικές περί υπερβολικής νοσταλγίας.

Ως το μεσημέρι, μεγάλα ηλεκτρονικά καταστήματα ενημέρωναν το κοινό ότι η νέα διαθεσιμότητα αναμένεται μέσα σε μία ως τέσσερις εβδομάδες. Εν τω μεταξύ, είχαν κάνει την εμφάνισή τους και απομιμήσεις του προϊόντος σε μικρότερες διαδικτυακές πλατφόρμες.

Lavrov’s USSR shirt goes for a humble $20 Wearing it for a meeting with Trump in Alaska = PRICELESS https://t.co/IVLDahr9U6 pic.twitter.com/T8yee83rgH — Russian Market (@runews) August 15, 2025

Σύμφωνα με ειδικούς του λιανεμπορίου, τέτοια viral εμπορικά φαινόμενα συνήθως προκύπτουν όταν μια εμβληματική φιγούρα συνδέεται με φορτισμένα πολιτιστικά ή πολιτικά σύμβολα. Το αποτέλεσμα είναι μια προσωρινή, αλλά ιδιαίτερα ισχυρή, εκτίναξη πωλήσεων-τάση που είναι συχνά βραχύβια, με τους καταναλωτές να στρέφονται μαζικά προς το επίκαιρο προϊόν.

Παραμένει άγνωστο αν η σημερινή ζήτηση για το φούτερ με το CCCP θα έχει διάρκεια ή αν θα ακολουθήσει τη μοίρα άλλων viral τάσεων, επιστρέφοντας σύντομα στην αφάνεια.