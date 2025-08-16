Την Κυριακή, 17 Αυγούστου, φάροι σε όλη την Ελλάδα θα υποδεχθούν επισκέπτες, καθώς θα είναι ανοικτοί για το κοινό από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα ως τις 8 το βράδυ, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία να γνωρίσετε από κοντά την ιστορία, τη λειτουργία και τα μυστικά τους.
Παρακάτω παρατίθεται η λίστα με τους φάρους που θα είναι ανοιχτοί και οι δυνατότητες πρόσβασης στον πύργο τους.
Οι φάροι που θα είναι ανοιχτοί
– Μεγάλο Έμβολο – Θεσσαλονίκη (Πρόσβαση στον πύργο: ΝΑΙ),
– Ακρωτήρι – Θήρα (Πρόσβαση στον πύργο: ΟΧΙ),
– Αρκίτσα – Φθιώτιδα (Πρόσβαση στον πύργο: ΝΑΙ),
– Μουδάρι – Κύθηρα (Πρόσβαση στον πύργο: ΟΧΙ),
– Γουρούνι – Σκόπελος (Πρόσβαση στον πύργο: ΝΑΙ),
– Κερί – Ζάκυνθος (Πρόσβαση στον πύργο: ΝΑΙ),
– Κρανάη – Γύθειο (Πρόσβαση στον πύργο: ΝΑΙ),
– Μελαγκάβι – Λουτράκι (Πρόσβαση στον πύργο: ΝΑΙ),
– Πλάκα – Λήμνος (Πρόσβαση στον πύργο: ΟΧΙ),
– Κόρακα – Πάρος (Πρόσβαση στον πύργο: ΟΧΙ),
– Αλεξανδρούπολη – Αλεξανδρούπολη (Πρόσβαση στον πύργο: ΟΧΙ),
– Ταίναρο – Λακωνία (Πρόσβαση στον πύργο: Μόνο στον περιβάλλοντα χώρο),
– Κακή Κεφαλή – Χαλκίδα (Πρόσβαση στον πύργο: ΝΑΙ),
– Βασιλίνα – Εύβοια (Πρόσβαση στον πύργο: ΟΧΙ),
– Δουκάτο – Λευκάδα (Πρόσβαση στον πύργο: ΝΑΙ),
– Κατάκολο – Ηλεία (Πρόσβαση στον πύργο: ΝΑΙ),
– Δρέπανο – Πάτρα (Πρόσβαση στον πύργο: ΝΑΙ) και
– Κάστρο Αντιρρίου – Ναύπακτος