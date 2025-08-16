Την Κυριακή, 17 Αυγούστου, φάροι σε όλη την Ελλάδα θα υποδεχθούν επισκέπτες, καθώς θα είναι ανοικτοί για το κοινό από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα ως τις 8 το βράδυ, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία να γνωρίσετε από κοντά την ιστορία, τη λειτουργία και τα μυστικά τους.

Παρακάτω παρατίθεται η λίστα με τους φάρους που θα είναι ανοιχτοί και οι δυνατότητες πρόσβασης στον πύργο τους.

Οι φάροι που θα είναι ανοιχτοί

– Μεγάλο Έμβολο – Θεσσαλονίκη (Πρόσβαση στον πύργο: ΝΑΙ),

– Ακρωτήρι – Θήρα (Πρόσβαση στον πύργο: ΟΧΙ),

– Αρκίτσα – Φθιώτιδα (Πρόσβαση στον πύργο: ΝΑΙ),

– Μουδάρι – Κύθηρα (Πρόσβαση στον πύργο: ΟΧΙ),

– Γουρούνι – Σκόπελος (Πρόσβαση στον πύργο: ΝΑΙ),

– Κερί – Ζάκυνθος (Πρόσβαση στον πύργο: ΝΑΙ),

– Κρανάη – Γύθειο (Πρόσβαση στον πύργο: ΝΑΙ),

– Μελαγκάβι – Λουτράκι (Πρόσβαση στον πύργο: ΝΑΙ),

– Πλάκα – Λήμνος (Πρόσβαση στον πύργο: ΟΧΙ),

– Κόρακα – Πάρος (Πρόσβαση στον πύργο: ΟΧΙ),

– Αλεξανδρούπολη – Αλεξανδρούπολη (Πρόσβαση στον πύργο: ΟΧΙ),

– Ταίναρο – Λακωνία (Πρόσβαση στον πύργο: Μόνο στον περιβάλλοντα χώρο),

– Κακή Κεφαλή – Χαλκίδα (Πρόσβαση στον πύργο: ΝΑΙ),

– Βασιλίνα – Εύβοια (Πρόσβαση στον πύργο: ΟΧΙ),

– Δουκάτο – Λευκάδα (Πρόσβαση στον πύργο: ΝΑΙ),

– Κατάκολο – Ηλεία (Πρόσβαση στον πύργο: ΝΑΙ),

– Δρέπανο – Πάτρα (Πρόσβαση στον πύργο: ΝΑΙ) και

– Κάστρο Αντιρρίου – Ναύπακτος