Τη ζωή ενός δίχρονου κοριτσιού έσωσε η άμεση επέμβαση ναυαγοσωστών σε οργανωμένη παραλία της Αλεξανδρούπολης, όταν το παιδί εντοπίστηκε να επιπλέει αναίσθητο σε απόσταση πέντε μέτρων από την ακτή, χωρίς να το αντιληφθούν οι λουόμενοι.

Η ναυαγοσώστρια Αθανασία Νούνη, 22 ετών, περιέγραψε πως το περιστατικό σημειώθηκε χθες στις 15:45 στην παραλία «Δελφίνι», όταν η 23χρονη συνάδελφός της, Έλενα Καπέλου, εντόπισε το παιδί μέσα στο νερό με το πρόσωπο βυθισμένο. «Έτρεξα απευθείας στο νερό, το πήρα στην αγκαλιά μου και διαπίστωσα ότι πρόκειται για ένα πολύ μικρό κοριτσάκι χωρίς αισθήσεις», ανέφερε η κ. Νούνη στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. «Δεν ανέπνεε και ξεκινήσαμε ΚΑΡΠΑ με δύο δάχτυλα. Μετά από δύο γύρους η μικρή επανήλθε και περίπου στις 16:00 παρελήφθη από το ΕΚΑΒ που είχε ειδοποιηθεί. Παρόντες ήταν η γιαγιά και η μητέρα της, που την αναζητούσαν. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και, απ’ όσο γνωρίζω, είναι καλά στην υγεία του».

Η σημασία της επαγγελματικής ναυαγοσωστικής παρουσίας

Η κ. Νούνη τόνισε πως η πολυετής ενασχόλησή της με το κολύμπι από την ηλικία των τεσσάρων, καθώς και η εμπειρία της στον πρωταθλητισμό, ήταν τα στοιχεία που την ώθησαν να αποκτήσει άδεια ναυαγοσώστη. Με τετραετή προϋπηρεσία, σήμερα εργάζεται ως επόπτρια ναυαγοσώστρια στις παραλίες της Αλεξανδρούπολης, ενώ από τον Σεπτέμβριο επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για να συνεχίσει τις σπουδές της στο Παιδαγωγικό Τμήμα του ΑΠΘ. «Ως ναυαγοσώστρια νιώθω ότι προσφέρω βοήθεια, προλαμβάνοντας περιστατικά πριν χρειαστεί διάσωση», σημειώνει, επισημαίνοντας τον κίνδυνο που ελλοχεύει όταν οι λουόμενοι υπερεκτιμούν τις δυνατότητές τους. «Δυστυχώς, η θάλασσα δεν ελέγχεται και έχουμε αντικρίσει περιστατικά με μοιραία κατάληξη», ανέφερε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας πως πρόσφατα είχε αντιμετωπίσει και περιστατικό πνιγμού ηλικιωμένου με τραγικό τέλος.

Από την πλευρά της, η Έλενα Καπέλου, ναυαγοσώστρια με πολυετή εμπειρία στο κολύμπι, απόφοιτος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΑΠΘ, εργάζεται για δεύτερη χρονιά στις παραλίες της Αλεξανδρούπολης, έχοντας αποκτήσει την σχετική άδεια πριν πέντε χρόνια. Όπως δηλώνει, η ενασχόληση με τη ναυαγοσωστική αποτελεί για την ίδια τρόπο προσφοράς κοινωνικού έργου.

Ενισχυμένα μέτρα ασφάλειας στις παραλίες της Αλεξανδρούπολης

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης διασφαλίζει τη ναυαγοσωστική κάλυψη με εξειδικευμένο προσωπικό και κατάλληλο εξοπλισμό σε όλες τις πολυσύχναστες παραλίες της περιοχής. Παράλληλα, για την περαιτέρω θωράκιση της ασφάλειας των λουόμενων, διαθέτει κατά την καλοκαιρινή περίοδο και έως τις 15 Σεπτεμβρίου αυτόματους εξωτερικούς απινιδωτές σε beach bars κατά μήκος της παραλίας, αξιοποιώντας εξοπλισμό από δημοτικούς χώρους που παραμένουν κλειστοί το καλοκαίρι, όπως σχολεία και το ωδείο.