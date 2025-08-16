Η Lamborghini Fenomeno γιορτάζει την 20ή επέτειο του Centro Stile με το Hyperdesign, ένα νέο «μανιφέστο» που συνδυάζει αισθητική και λειτουργικότητα.

Το μπροστινό μέρος του οχήματος είναι τολμηρό, με εισαγωγές αέρα εμπνευσμένες από αγωνιστικά αυτοκίνητα, καθώς και νέα φώτα-υπογραφή. Επίσης, παρουσιάζει το ανανεωμένο λογότυπο της Automobili Lamborghini, που αποκαλύφθηκε το 2024. Η πλαϊνή όψη, εμπνευσμένη από τη «μακριά ουρά» του Essenza SCV12, επαναπροσδιορίζει τη σιλουέτα της Lamborghini.

Η καμπίνα του Lamborghini Fenomeno αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία «Νιώστε σαν πιλότος», δημιουργώντας μια βαθιά σύνδεση μεταξύ πιλότου και οχήματος χάρη στη θέση οδήγησης και την αγωνιστική «μορφή» του τιμονιού. Τρεις ψηφιακές οθόνες έχουν εξαλείψει την ανάγκη για φυσικά κουμπιά, προσφέροντας μεγαλύτερο στυλιστικό μινιμαλισμό.

Η εξελιγμένη αεροδυναμική της Lamborghini Fenomeno είναι αποτέλεσμα σχολαστικής έρευνας με στόχο τη βέλτιστη απόδοση. Αυτό φαίνεται στα εξαρτήματα που πλαισιώνουν τον μπροστινό διαχωριστή, δημιουργώντας δύο αεροκουρτίνες που μειώνουν την αντίσταση και αυξάνουν τη ροή προς τα ψυγεία.

Οι πόρτες σχεδιάστηκαν για να μεταφέρουν αέρα στις εισαγωγές στα πλάγια, επαναπροσδιορίζοντας το στυλ και τη λειτουργία του αεραγωγού NACA.

Κάτω από το εντυπωσιακό αυτό περίβλημα, η Lamborghini έχει διατηρήσει τον ατμοσφαιρικό V12 των 6,5 λίτρων της Revuelto, αλλά τον έχει επαναρυθμίσει στους 845 ίππους (από 828 ίππους).

Συνδυάζεται με έναν ηλεκτροκινητήρα που τροφοδοτείται από νέα μπαταρία 7 kWh, αυξάνοντας τη συνολική ισχύ στους 1.080 ίππους – 65 περισσότερους από το βασικό μοντέλο.

Προσφέρει επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 2,4 δευτερόλεπτα (0,1 δευτ. ταχύτερα από τη Revuelto) και τελική ταχύτητα 350 χλμ./ώρα. Η ηλεκτρική αυτονομία βελτιώνεται ελαφρά, φτάνοντας τα 20 χιλιόμετρα.