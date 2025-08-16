Η μάρκα Volkswagen έφτασε σε ένα σημαντικό ορόσημο στον μετασχηματισμό της στην ηλεκτροκίνηση. Παρουσία του πρωθυπουργού της Κάτω Σαξονίας, Olaf Lies, το 1,5 εκατομμυριοστό όχημα παγκοσμίως από την πλήρως ηλεκτρική οικογένεια ID. παραδόθηκε σήμερα σε έναν πελάτη στο εργοστάσιο της Volkswagen στο Emden. Το επετειακό όχημα είναι ένα μαύρο ID.7 Tourer Pro, το οποίο ανεβάζει τον πήχη στην κατηγορία του με αυτονομία έως και 606 χιλιόμετρα .

«Παραδόθηκαν 1,5 εκατομμύριο μοντέλα ID. – αυτό δείχνει ξεκάθαρα ότι η Volkswagen είναι πρωτοπόρος στον τομέα της ηλεκτροκίνησης», δήλωσε ο Martin Sander, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Πωλήσεις, το Μάρκετινγκ και την After Sales. Σχεδόν ακριβώς πριν από πέντε χρόνια, τον Σεπτέμβριο του 2020, παραδόθηκαν τα πρώτα ηλεκτρικά οχήματα από την πλήρως ηλεκτρική οικογένεια ID. της Volkswagen. Η Volkswagen βρίσκεται πλέον στην κορυφή των στατιστικών ταξινομήσεων στον ηλεκτρικό τομέα όχι μόνο στη Γερμανία αλλά και στην Ευρώπη. «Αυτό επιβεβαιώνει ότι το χαρτοφυλάκιό μας περιέχει τα οχήματα που χρειάζονται οι πελάτες μας. Ως εταιρεία, βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο. Η Volkswagen παραμένει πρωτοπόρος στη φάση ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης», εξήγησε ο Sander.