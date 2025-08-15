Οι πυροσβεστικές αρχές δίνουν σκληρή μάχη με φωτιά που ξέσπασε στην οροφή μιας επταώροφης πολυκατοικίας στο Upper East Side του Μανχάταν, όπως ανέφεραν την Παρασκευή οι υπεύθυνοι της πυροσβεστικής.

Η κλήση για την πυρκαγιά στην οδό East 95th, μεταξύ της Πρώτης και Δεύτερης Λεωφόρου, έγινε λίγο μετά τις 10 το πρωί. Στο σημείο έχουν σπεύσει πάνω από 100 πυροσβέστες.

FDNY members are currently operating at a 3-alarm fire at 305 East 95th Street in Manhattan. pic.twitter.com/H05Ehdd7Ah — FDNY (@FDNY) August 15, 2025

Βίντεο που κυκλοφόρησαν μέσω της εφαρμογής Citizen δείχνουν πορτοκαλί φλόγες να εκτοξεύονται από την οροφή, ενώ πυκνός μαύρος καπνός υψώνεται στον ουρανό.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Η αιτία της πυρκαγιάς παραμένει υπό διερεύνηση. Το Γραφείο Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών της πόλης συμβουλεύει τους κατοίκους να αποφεύγουν την περιοχή, ενώ οι ευπαθείς ομάδες προτρέπονται να κλείσουν τα παράθυρά τους για λόγους ασφαλείας.