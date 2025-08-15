Η ΑΕΚ προκρίθηκε και αυτό είναι το μόνο που έχει σημασία. Στο προηγούμενο blog έγραφα ότι δεν έχει σημασία το πότε (90’, 120’, ή… πέναλτι), ούτε το πως, ούτε το καλό ποδόσφαιρο αλλά μόνο το αποτέλεσμα. Τα κατάφερε λοιπόν και προχωράει παρακάτω! Χίλιες φορές έτσι λοιπόν, παρά να είχαμε τα περσινά δράματα και να ξεκινούσε μία νέα διαδικασία αποδόμησης της ομάδας!

Η εικόνα του Δικέφαλου δεν ήταν καλή στη μεγαλύτερη διάρκεια των 90’. Και μπορεί να υπάρχουν χίλιες δικαιολογίες και άλλες τόσες εξηγήσεις, αλλά είναι η σκληρή, ωμή πραγματικότητα. Τώρα αν θέλεις να βαφτίσεις το ψάρι κρέας, μπορείς να το κάνεις, αλλά η ουσία δεν αλλάζει.

Ο τραυματισμός του Περέιρα μόλις στο 3’ ενδεχομένως να χάλασε τις ισορροπίες στη μεσαία γραμμή. Ο ρόμβος δεν δούλεψε, υπήρχαν τεράστια κενά και αποστάσεις στις γραμμές, με αποτέλεσμα ο Άρης Λεμεσού να βρει χώρο να εκμεταλλευτεί και να απειλήσει. Το γρήγορο γκολ με την έναρξη του δευτέρου μέρους, μπορεί να έδωσε την απαραίτητη «ανάσα», αλλά η χαρά δεν κράτησε πολύ.

Μετά το 1-1 βλέπαμε πάλι τα ίδια. Μία ομάδα που δεν ξέρει πως να κάνει επίθεση, να δημιουργήσει ουσιαστικά. Η αλλαγή διάταξης με την είσοδο του Κουτέσα στη φυσική του θέση και τη μετατόπιση του Κοϊτά στα δεξιά, χάρισε στην ΑΕΚ πλάτος, άνοιξε τον αντίπαλο και βοήθησε στο να μπορέσουν οι «κιτρινόμαυροι» να αποκτήσουν ουσία στο παιχνίδι τους.

Το 2-1 από τον Ελβετό έρχεται σε καίριο σημείο και η τύχη (επιτέλους) βοήθησε στο να αποφευχθεί το 2-2 στη φάση του Κοκόριν πριν έρθει το υπέροχο γκολ μετάβασης από θέση άμυνας σε επίθεση από τον Γιόβιτς που στο ντεμπούτο του απέδειξε ότι μπορεί να χαρίσει στην ΑΕΚ το εύκολο γκολ που της λείπει.

Στο τέλος της ημέρας, η ΑΕΚ κατάφερε να κάνει το δεύτερο βήμα που τόσο έχει ανάγκη και απομένει ένα ακόμα για να πετύχει το στόχο της που δεν είναι άλλος από την είσοδο στη League Phase. Χρειάζεται όμως πολλή δουλειά και επιπλέον ενίσχυση. Άμεσα!

Και επειδή έγινε συνήθεια, πάμε να δούμε έντεκα bullet points από το χθεσινό ματς…

1. Ο Πενράις ξεκίνησε για πρώτη φορά βασικός και δεν έκανε καλό ματς. Τον παίκτη κανένας μας δεν τον ξέρει, δεν τον έχει δει, αλλά χθες δεν ήταν καλός. Μπορεί να χρειάζεται επιπλέον χρόνο προσαρμογής, αλλά απολύτως δικαιολογημένα αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο. Ο Πήλιος ήταν πολύ καλύτερος σε όλους τους τομείς και κέρδισε και το πέναλτι.

2. Ο Ρότα είναι μέσα στη φάση του πέναλτι. Μου θύμισε το πέναλτι που έκανε στο… «Γ. Καραϊσκάκης». Είχα γράψει κάτι στο προηγούμενο blog για όποιον παίκτη κάνει κάποιο λάθος τι θα συμβεί. Δικαιώνομαι για τη νέα στοχοποίηση του παίκτη από χθες το βράδυ. Κύριοι, αυτόν έχουμε, δεν έχουμε άλλον. Όταν η διοίκηση φέρει κάποιον άλλο, καλύτερο, συζητάμε ξανά.

3. Ο Μουκουντί ήταν ο κορυφαίος του αγώνα σε διάρκεια και απόδοση. Συγκλονιστικό παιχνίδι, απίστευτα κοψίματα, τρομερή καθοδήγηση του Ρέλβας από το πρώτο μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Αν συνεχίσει να κάνει τέτοιες εμφανίσεις σίγουρα θα κεντρίσει το ενδιαφέρον άλλων ομάδων, αλλά πρέπει να μείνει!

4. Ο Μάριν ήταν εξαιρετικός. Έκανε ένα δύο λάθη το ένα λίγο έλειψε να κοστίσει, αλλά δείχνει ότι έχει προσωπικότητα. Έπαιξε στη βάση του «διαμαντιού» και είχε σίγουρες μεταβιβάσεις και καλά χτυπήματα στις στατικές φάσεις. Όσο άντεχε, ξεχώριζε.

5. Ο Λιούμπισιτς που πήρε τη θέση του Περέιρα, δεν ήταν καλός, αλλά δεν ήταν αδιάφορος. Δεν του έβγαινε σχεδόν τίποτα από όσα επιχειρούσε. Όμως έσπευδε να διορθώσει τα λάθη του και το αναγνώρισε αυτό και ο προπονητής.

6. Ο Πιερό ήταν παραφωνία. Δυστυχώς όμως δεν υπήρχε κάποιος άλλος για να ξεκινήσει βασικός. Δεν αποκτήθηκε ποτέ για πρώτο βιολί, δείχνει ωστόσο να μη μπορεί να βρει ούτε τις λίγες καλές στιγμές που είχε πέρσι.

7. Σε ένα από τα παλαιότερα blog είχα γράψει ότι η ΑΕΚ δεν μπορεί να τα περιμένει όλα από τον Ζίνι. Άλλο Λεβαδειακός και άλλο ΑΕΚ, άλλο στιλ παιχνιδιού, άλλες οι απαιτήσεις της φανέλας, άλλο το διακύβευμα.

8. Όσες φορές έχουμε δει την ΑΕΚ να παίζει με εξτρέμ, βλέπουμε μία άλλη ΑΕΚ. Πιο ουσιαστική. Θα ήθελα να τη δω με Κουτέσα και Κοϊτά ή ακόμα και τον Ελίασον στα άκρα της (παίκτες που βοηθάνε και ανασταλτικά) και φυσικά με τον Γιόβιτς στην κορυφή.

9. Μιας και αναφερθήκαμε στον Σέρβο φορ, επιβεβαίωσε την ανάλυση που του κάναμε για την ευκολία που έχει στο σκοράρισμα. Είχαμε αναφέρει χαρακτηριστικά πως έχει 0,49 γκολ σε 0,51 xGoals. Ο γνωστός άμπαλος λιμοκοντόρος θεώρησε πως κάναμε «πόλεμο» στον παίκτη και πως αυτό ήταν αρνητικό στατιστικό, αλλά τόσα ξέρει…

10. Συγχαρητήρια στον κόσμο που βρέθηκε στις εξέδρες και βοήθησε την ομάδα. Δύο μικρές διαφωνίες με τον Μάρκο Νίκολιτς. Η πρώτη: Αν σου λείπουν δύο παίκτες για τον ρόμβο, που μέχρι πριν από μία εβδομάδα σου έλειπαν τρεις και πριν από τρεις εβδομάδες έλειπαν… τέσσερις, δεν παίζεις ρόμβο. Η δεύτερη: Δεν μπορείς να κατατάσσεις τους οπαδούς της ΑΕΚ σε κατηγορίες «αληθινών» και μη. Δεν ξέρεις το λόγο που κάποιος δεν μπόρεσε να είναι χθες στο γήπεδο. Αν μπορούσαν να είναι όλοι εκεί θα ήταν!

11. Bonus: Με τέτοιες εμφανίσεις, όπως από το 15’ και μετά στην Κύπρο και στα… 85’ κόντρα στον Άρη Λεμεσού στη Νέα Φιλαδέλφεια, η ΑΕΚ έχει ελάχιστες πιθανότητες να περάσει την Άντερλεχτ. Θα πρέπει να βελτιωθεί πάρα πολύ, να μην επαναλάβει τα λάθη και να αποδειχθεί πιο κυνική από ποτέ.

ΥΓ: Χρόνια πολλά!