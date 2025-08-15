Ο Ρουί Βιτόρια δεν μπορούσε να κρύψει το χαμόγελο του μετά την πρόκριση του Παναθηναϊκού στα πλέι οφ του Εuropa League. Ο Πορτογάλος τεχνικός συνεχάρη όλους όσοι βοήθησαν για να περάσει το Τριφύλλι το δύσκολο εμπόδιο της Σαχτάρ, έκανε λόγο για “ευρωπαϊκή εδραίωση” των Πράσινων, ενώ αποκάλυψε ότι είχε γίνει έξτρα προπόνηση στα πέναλτι.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο προπονητής του Παναθηναϊκού:

“Πραγματικά πρέπει να δώσω συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου και σε όλους όσοι δουλεύουν για τον Παναθηναϊκό. Αξίζαμε την πρόκριση έστω και στις λεπτομέρειες απέναντι σε έναν πάρα πολύ δύσκολο αντίπαλο που ήταν ο καλύτερος που μπορούσε να μας τύχει.

Ωστόσο εμείς ήμασταν αντάξιοι, κάναμε καλά παιχνίδια, είχαμε τακτική, οργάνωση και θεωρώ ότι μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει, αλλά ακόμα κι έτσι περάσαμε. Η διαδικασία των πέναλτι δεν είναι μόνο τύχη αλλά και ικανότητα. Ο Ντραγκόφσκι έπιασε δύο πέναλτι για παράδειγμα και έχει γίνει δουλειά από πίσω. Συγχαρητήρια και στον κόσμο που βρέθηκε εδώ, που μας στηρίζει και ελπίζω να συνεχίσουμε ακόμα καλύτερα στη συνέχεια.

Νομίζω ότι από τη στιγμή που μιλάμε για τον Παναθηναϊκό κάθε ματς είναι τελικός, όπως και αυτά κόντρα στους Ρέιντζερς που δεν καταφέραμε να περάσουμε. Κόντρα στη Σαχτάρ είχαμε μια δύσκολη αποστολή και είναι σημαντικό που τα καταφέραμε, καθώς εμείς εδραιώνουμε τον Παναθηναϊκό στον ευρωπαϊκό χάρτη και θέλουμε να πάμε όσο πιο ψηλά γίνεται από εδώ και πέρα. Εμείς δουλεύουμε για να τα καταφέρουμε και παρ’ ότι δεν είμαστε στο 100% συνεχίζουμε και η ομάδα μπορεί να πάει πολύ μακριά.

Εγώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην αντίπαλη ομάδα και τον προπονητή γιατί έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Μιλάμε για μια πολύ καλή ομάδα με ποιοτικούς ποδοσφαιριστές και σε πάρα πολύ καλή ηλικία.

Εμείς πράγματι προπονηθήκαμε στα πέναλτι και μου αρέσει να προπονώ όσα είναι υπό το έλεγχο μου. Από εκεί και πέρα κάθε προπονητής έχει τον δικό του τρόπο που προπονεί. Εγώ είμαι χαρούμενος από την πλευρά μου που μπορέσαμε και πήραμε την πρόκριση στην επόμενη φάση”.