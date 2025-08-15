Ένα χορταστικό και νόστιμο γεύμα, ιδανικό για τις καλοκαιρινές ημέρες!
Υλικά
1 χταπόδι βάρους περίπου 2 κιλών, κομμένο σε κομμάτια
4 – 5 εκ.
2 σκελίδες σκόρδο
1/2 λίτρο λευκό ξηρό κρασί
1/2 λίτρο κόκκινο μπρούσκο κρασί
1 ρίζα φινόκιο, στη μέση
3 πιπεριές Φλωρίνης, στη μέση χωρίς σπόρια
8 – 10 μπαχάρια
2 φύλλα δάφνης
1 αστεροειδή γλυκάνισο
1 μέτρια ντομάτα, χοντροκομμένη
Για τον πουρέ
8 μεγάλες μελιτζάνες φλάσκες
2 σκελίδες σκόρδο
1 – 2 κουτ. σούπας μηλόξιδο
1/2 ποτηράκι του κρασιού αγνό παρθένο ελαιόλαδο
1/2 κουτ. γλυκού μοσχοκάρυδο τριμμένο αλάτι, λευκό πιπέρι
Δείτε την εκτέλεση της συνταγής στο vita.gr