Τα μανιτάρια πλευρώτους είναι ιδανικά για να μεταμορφώσουν ακόμα και το πιο απλό πιάτο σε γκουρμέ εμπειρία! Υλικά 500 γρ. μανιτάρια πλευρώτους 2 σκελίδες σκόρδο σε φέτες 2 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο 1 κλωναράκι φρέσκο θυμάρι Αλάτι, πιπέρι 1 καυτερή πιπεριά (προαιρετικά) Λίγο μαϊντανό (φύλλα) Λίγο σχοινόπρασο ψιλοκομμένο 1 φρέσκο κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο Για το ντρέσινγκ ¼ […]