Ένα χορταστικό και νόστιμο γεύμα, ιδανικό για τις καλοκαιρινές ημέρες!

Υλικά

1 χταπόδι βάρους περίπου 2 κιλών, κομμένο σε κομμάτια

4 – 5 εκ.

2 σκελίδες σκόρδο

1/2 λίτρο λευκό ξηρό κρασί

1/2 λίτρο κόκκινο μπρούσκο κρασί

1 ρίζα φινόκιο, στη μέση

3 πιπεριές Φλωρίνης, στη μέση χωρίς σπόρια

8 – 10 μπαχάρια

2 φύλλα δάφνης

1 αστεροειδή γλυκάνισο

1 μέτρια ντομάτα, χοντροκομμένη

Για τον πουρέ

8 μεγάλες μελιτζάνες φλάσκες

2 σκελίδες σκόρδο

1 – 2 κουτ. σούπας μηλόξιδο

1/2 ποτηράκι του κρασιού αγνό παρθένο ελαιόλαδο

1/2 κουτ. γλυκού μοσχοκάρυδο τριμμένο αλάτι, λευκό πιπέρι

